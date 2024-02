Kancelari gjerman Olaf Scholz është vënë nën kritika nga Britania e Madhe pasi një deklaratë e tij mund të ketë nënkuptuar se ka trupa britanike që veprojnë në konfliktin në Ukrainë. Duke shpjeguar pse Berlini nuk do ta furnizonte Kievin me raketa Taurus me rreze të gjatë veprimi, Scholz tha se kjo do të kërkonte personel ushtarak gjerman në terren për të ofruar ndihmë.

Ai vazhdoi duke thënë se Taurus “është një armë me rreze të gjatë veprimi dhe ajo që është bërë nga ana e britanikëve dhe francezëve për sa i përket asistencës për kontrollin e tyrenuk mund të bëhet nga Gjermania”. Duke komentuar vërejtjen e Scholz-it, Tobias Ellwood, ish-kryetari i komitetit të mbrojtjesnë Britani, tha se ky ishte “një abuzim flagrant i inteligjencës i projektuar qëllimisht për të shkëputur vëmendjen nga ngurrimi i Gjermanisë për të armatosur Ukrainën me sistemin e saj raketor me rreze të gjatë veprimi”.

“Ushtarët gjermanë në asnjë moment dhe në asnjë vend nuk mund të lidhen me objektivat që arrin ky sistem,” këmbënguli Scholz, edhe nëse veprojnë nga toka gjermane, sipas agjencisë së lajmeve DPA.

Kancelari gjerman deklaroi se nuk do të ishte “shumë e përgjegjëshme” që vendi i tij të rrezikonte të bëhej një “palë në luftë”.