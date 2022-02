Lidhja e gjumit me shëndetin e mirë është tashmë e njohur dhe e vërtetuar. Orët e gjumit dhe sidomos ato të gjumit të natës, janë shumë të rëndësishmë për të mbajtur organizmin në formë. Mjekët prej shumë kohësh pohojnë së mungesa e këtij proçesi kaq të rëndësishëm mund të çojë në probleme të shëndetit. Një aspekt që mund të prekë mungesa e gjumit është edhe shëndeti i zemrës dhe problemet kardiovaskulare.

Sipas shumë studimeve nëse flini pak keni më shumë shance të zhvilloni sëmundje si artereoskleroza. Kjo sëmundje ka tendëncën të bllokojë arteriet, kryesisht ato të zemrës me mbiprodhimin e kolesterolit të keq. Në këtë artikull ju shpjegojmë se si ndikojnë 7 orë gjumë në shëndetin e zemrës.

Çfarë rekomandojnë mjekët

Siç thamë dhe më lart, gjumi është një ndër proçeset më të rëndësishme për të ruajtur shëndetin e mirë. Jo vetëm çlodhës për muskujt, nëse flini mjaftueshëm gjumi mund të jetë edhe sekreti për një zemër të fortë. Mjekët thonë se minimuni 7 orë gjumë çdo natë janë shumë të rëndësishme për të mbajtur sëmundjet larg. Sipas Kolegjit Amerikan të Kardiologjisë për personat që flenë më pak se 7 orë gjumë rritet shanci i prekjes nga sëmundje të ndryshme.

Megjithëse dietat e forta, aktiviteti fizik janë çelësi për një jetesë të mirë gjumi mund të jetë elementi magjik që do t’ju shpetojë nga shumë sëmundje. Mungesa e gjumit rritedhe shancet për t’u prekur nga diabeti apo presioni lartë i gjakut. Personat që flenë më pak se 6 orë në ditë do të thotë se kanë nivele më të larta të një proteine të quajtur miRNAs që është përgjegjëse për mosbalancimin e mirë të qelizave të gjakut. Ndërsa për personat që flenë 7-8 orë nivelet e kësaj proteine që prodhon trupin ulen me 40-60%.

Duke lejuar arteriet të bllokohen rritet edhe rrisku i prekjes nga ishemia apo ataku në zemër . Ndikimi i gjumit në shëndet sipas mjekëve nuk duhet nënvlerësuar pasi mund të çojë edhe në një mori sëmundjesh të tjera. Duke filluar që nga ato muskulare, nervore, dhe së fundëmi sipas mjekëve edhe probleme të shëndetit të zemrës. Sigurohuni të kujdeseni dhe t’a qetësoni trupin tuaj sa më shumë që të jetë e mundur në mënyrë që të promovoni shëndetin e mirë të zemrës dhe mendjes./AgroWeb