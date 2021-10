Qeveria e Zelandës së Re pranoi të hënën atë që shumica e vendeve të tjera bënë kohë më parë: Nuk mund të shpëtojë plotësisht nga koronavirusi.

Kryeministrja Jacinda Ardern njoftoi planin e hartuar për lehtësimin e masave anti-COVID në Auckland, pavarësisht një shpërthimi të virusit në atë zonë.

Që në fillim të pandemisë, Zelanda e Re ndoqi një qasje të pazakontë, të tolerancës zero ndaj virusit, përmes bllokimeve të rrepta dhe gjurmimit agresiv të rasteve pozitivë.

Para se të shfaqej varianti delta, strategjia e bllokimit kishte funksionuar jashtëzakonisht mirë për vendin, i cili ka raportuar vetëm 27 vdekje nga virusi.

Në një kohë kur vendet e tjera u përballën me rritjen e numrit të vdekjeve, Zelanda e Re u kthye në normalitet, vendet e punës u hapën, po ashtu edhe shkollat e stadiumet sportive.

Por gjithçka ndryshoi kur varianti delta u identifikua për herë të parë në gusht, pasi u soll në vend nga një udhëtar që kthehej nga Australia.

Pavarësisht se Zelanda e Re kaloi në formën më të rreptë të bllokimit pasi u zbulua vetëm një rast i vetëm lokal, përfundimisht nuk ishte e mjaftueshme për të shtypur plotësisht shpërthimin.

Numri i infektimeve ka shkuar në 1.300 raste Auckland, por disa infektime bëjnë përjashtime.

Ardern tha se shtatë javë kufizime të bllokimit në Auckland kishin ndihmuar në mbajtjen e shpërthimit nën kontroll.

“Është e qartë se periudhat e gjata të kufizimeve nuk na kanë çuar në zero infektime, Kjo është në rregull. Kufizimi ishte i rëndësishëm sepse nuk kishim vaksina. Tani po injektojmë vaksina, kështu që mund të fillojmë t’i ndryshojmë kufizimet”, tha Ardern.

Zelanda e Re filloi fushatën e saj të vaksinimit ngadalë në krahasim me shumicën e kombeve të tjera të zhvilluara. Rreth 65% e popullsisë së Zelandës së Re kanë marrë një dozë dhe 40% janë plotësisht të vaksinuar.

Sipas planit të Ardern që fillon të martën, qytetarët e Aucklanders nuk do të jenë më në izolim, do lejohen takimet dhe do hapen një sërë aktivitetesh. Datat për një rihapje të dyqaneve me pakicë, bareve dhe restoranteve të mëvonshëm ende nuk janë vendosur.