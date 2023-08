Zjarret në Odemira dhe Castelo Branco në fillim të gushtit kanë djegur më shumë se gjysmën e sipërfaqes totale të djegur në Portugali në vitin 2023, sipas Institutit për Ruajtjen e Natyrës dhe Pyjeve (ICNF). Sipas statistikave të fundit të ICNF, të cilat llogariten për gjysmën e parë të gushtit, Portugalia ka regjistruar 27,802 hektarë sipërfaqe të djegura dhe 6,085 zjarre rurale që nga 1 janari i këtij viti, që është shifra e dytë më e ulët për sa i përket numrit të zjarreve dhe e katërta më e ulëta për sa i përket sipërfaqes së djegur që nga viti 2013.

Zjarri që shpërtheu në Odemira më 5 gusht ishte më i madhi në Portugali këtë vit, duke djegur të paktën 7,530 hektarë tokë, ndërsa zjarri në Sarzedas, në komunën e Castelo Branco, gjithashtu këtë muaj, çoi në gjithsej 6553 hektarë sipërfaqe të djegur. Shuma e dy zjarreve rurale arrin në 14,083 hektarë sipërfaqe të djegur, më shumë se gjysma e totalit kombëtar në vitin 2023. Shifrat e përkohshme të këtij viti tregojnë gjithashtu një reduktim të konsiderueshëm të sipërfaqes së djegur në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2022, kur ishin djegur 91,730 hektarë, që ishte shifra e tretë më e lartë në dekadën e fundit, vetëm pas vitit 2016 (118,814) dhe vitit 2017 (201,876).

Në terma rajonalë, qarku i Portos regjistroi numrin më të lartë të zjarreve rurale (1,157), i ndjekur nga Braga (582) dhe Viana do Castelo (525). Megjithatë, për sa i përket sipërfaqes së djegur, qarku Castelo Branco, me 6,806 hektarë (24% e totalit), dhe Beja, me 5,899 hektarë (21%), shihet qartë si rrethi i tretë me më së shumti tokë të djegur nga flakët është Faro, me 2607 hektarë (9%). Gushti shënoi një rritje eksponenciale të zjarreve, me dy javët e para që arriti në 1013 zjarre, vetëm pas totalit mujor për korrikun (1258) dhe majin (1015). Për sa i përket sipërfaqes së djegur, dy javët e para të këtij muaji mjaftuan për të pasur sipërfaqen më të madhe të djegur në vitin 2023, me një total prej 17,153 hektarësh, ose 62% e totalit të këtij viti.