Kryetari i PD Lulzim Basha nga Shkodra i ka kthyer përgjigje kryeministrit Rama lidhur me deklaratën e tij të fundit se me 31 maj partia socialiste do të nis fushatën për zgjedhjet vendore të 30 qershorit. Kryedemokrati e tha më qartë se kurrë se për të ndalur një tirani të krimit, duke e patur fjalën

për procesin zgjedhor që PS po tenton të bëjë e vetmje, demokratët do të bëjnë çdo sakrificë me çdo çmim duke mos përjashtuar kështu atë që nuk dëshiron askush, një përplasje civile në qendrat e votimit me 30 qershor

Partia Demokratike vijon të jetë e vendosur në qëndrimin e saj se me 30 qershor nuk do të lejojë dhe sipas tyre nuk do të ketë zgjedhje vendore në asnjë qytet të Shqipërisë. Ndryshe nga PD dhe LSI dhe partitë e tjera opozitare që kanë këtë qëndrim, kryeministri Rama,

qeveria e tij dhe socialistët çdo ditë ripërsërisin faktin se zgjedhjet do të mbahen. Tashmë na ndajnë me pak se 40 ditë nga dita e zgjedhjeve dhe ende nuk ka një zgjidhje për këtë situatë krize politike duke shtuar edhe më shumë frikën se çfarë mund të ndodh me 30 qershor.