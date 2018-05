Gac Shtjefni, fermeri lezhjan ka te gjithe dokumentacionin dhe vijon ta shfrytwzoje token e tij ne fshatin Dajç te Lezhes prej 27 vitesh, por prej ditesh prones se tij te trasheguar nga te paret i ka dale nje tjeter pronar i cili ka nisur ta punoje.

Gac Shtjefni thote se per kete çeshtje ka bere denoncim ne polici dhe prokurori dhe nese nuk do te kete reagim, kercenon se do ta mbroje me gjak pronen e tij.

Shtjefni thote se shteti vete po e fut pupullin ne ngaterrese, dhe se nuk po ben detyren qe i takon

Ende nuk dihet nese personi qe ka nisur ta shrytezoje pronen e Gac Shtjefnit, ka ndonje dokumentacion per ate prone apo jo, por burime nga policia e Lezhes kane bere me dije se menjehere pas denoncimit qe eshte bere nga Shtjefni kane nisur verifimet per rastin ne fjale.