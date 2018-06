Një anije simbolike që mban emrin e betejës në Sibila e cila do të dalë nga radhët e Marinës Italiane, pas një çerek shekulli shërbimi. Ceremonia përshëndetëse dhe zëvëndësimi i saj me një anije të së njëjtit klas do të zhvillohet në muajin Gusht.

Bashkë me të do të mbyllet dhe historia e çështjeve të emigrantëve. Sibila, anija e cila u përplas me anijen ‘Kater i Radës’ e cila lundronte me shqiptarët që u larguan për shkak të trazirave në mars të vitit 1997 në Kanalin e Otrantos.

Bordi përfshinte mbi 120 persona duke përfshirë burra,gra dhe fëmijë. 81 të vdekur dhe 34 të mbijetuar . Kjo ishte një nga ngjarjet më dramatike në Mesdhe.

Është ende një ngjarje e hapur. Ka qenë një fakt bllokada e parë anti-imigrante italiane (kritikuar nga OKB). Më 19 mars 1997, qeveria e kryeministrit Romano Prodi miratoi një dekret që rregullonte refuzimet.

Më 25 mars pasoi me nënshkrimin e një marrëveshjeje me Shqipërinë për kontrollin e trafikut klandestin të refugjatëve.

Ajo parashikoi një “patrullim efektiv” të brigjeve të Adriatikut dhe i dha Marinës, në fakt, dispozita për të bërë “punë të bindjes”.

Sot, pas 18 vjetësh nga koha e ngjarjes, çështja e emigrantëve po bëhet gjithnjë e më shumë e rëndësishme edhe nga pikëpamja ushtarake.

Dy anijet patrulluese Minerva dhe Sibil do të zëvendësohen në vitin 2021 dhe në vitin 2022 me mjete lundruese të reja të financuara nga qeveria me ligjin e stabilitetit në vitin 2015.

Kësti i parë prej 3.5 miliardë euro të planit të Ligjit Detar për rinovimin e flotës së Marinës, e cila do të zëvendësohet numri i anijeve në dekadën e ardhshme nga 51 që janë aktualisht në 60 anije të Marinës.

Po çfarë do të ndodhë me anijet Minerva dhe Sibilla? Ata do të shiten nga marina në Fincantieri, të cilat do t’i nënshtrohen ristrukturimit dhe do të shiten më vonë në Bangladesh.