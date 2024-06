46% e të punësuarve në vend përjetojnë stres të përditshëm në punë. Jemi të gjashtët në Europë, pas Qipros Veriore*, Maltës, Greqisë, Qipros, Luksemburgut, por më të stresuarit se gjithë vendet e tjera të Ballkanit.

Nga ana tjetër edhe pse kanë një punë, 42% e të punësuarve në Shqipëri mendojnë ta lënë atë dhe janë në kërkim të vazhdueshëm për një vend të ri pune. Në Europë, punonjësit shqiptarë janë të parët që duan ta lënë punën. Të dytët pas nesh janë italianët, me 41%. Të dhënat u bënë të ditura nga një raport i fundit i Gallup “State of the Global Workplace”.

Edhe në komponentët e tjerë të marrë në studim për gjendjen e vendin e punës nuk jemi më mirë. 20% e të punësuarve shqiptarë përjetojnë zemërim të përditshëm, sipas raportit jemi më shumë të zemëruar se një vit më parë. Maqedonasit dhe malazezët janë ndër më të zemëruarit në Europë. Ata zemërohen shpejt, por e përjetojnë me më pak stres.

19% e punonjësve shqiptarë përjetojnë trishtim të përditshëm. Pavarësisht stresit, zemërimit dhe trishtimit në vendin e punës, 27% tyre janë punonjës të angazhuar, të dytët në Europë, pas Rumanisë. Nga ana tjetër sa i përket klimës në tregun e punës, 54% e të punësuarve mendojnë se është një kohë e mirë për të gjetur një punë të re. Sa i përket zhvillimit, rritjes në vendin e punës, jemi ndër të fundit në Europë, vetëm 34% e të punësuarve në vend po përjetojnë “ecuri pozitive” në vendin e punës.

Bota

Ndërsa puna mund të shtojë stresin, trishtimin dhe zemërimin në jetën tonë, disa gjithashtu gjejnë përmbushje, qëllim dhe lumturi përmes punës.

Sipas raportit të Gallup-it 34% e të anketuarve në sondazh në raport global thonë se po “zhvillohen” ndërsa 58% thonë se janë “nuk ndihen aq mirë në vendin e punës”. Rreth 8% e të anketuarve globalisht pranojnë se po “vuajnë” në punë.

Ata që kanë ecuri pozitive raportojnë “më pak probleme shëndetësore dhe më pak shqetësime, stres, trishtim, vetmi, depresion dhe zemërim. Ata raportojnë më shumë shpresë, lumturi, energji, interes dhe respekt”, sipas studimit, i cili bazohet në vlerësimin e përgjithshëm të jetës, i cili kombinon perceptimet e të anketuarve se ku qëndrojnë tani dhe në të ardhmen.

Studimi u përpoq të vlerësonte shëndetin mendor dhe mirëqenien e punonjësve, dhe mat angazhimin përmes përvojave pozitive si ecuri pozitive dhe kënaqësia, si dhe përvojat negative si stresi, zemërimi, shqetësimi, trishtimi dhe vetmia.

Sondazhi Botëror i Gallup anketoi popullsinë e rritur të botës në më shumë se 160 vende dhe zona anembanë botës. Të dhënat për këtë raport të mbledhura në vitin 2023 përfshinin rezultate nga më shumë se 128,000 të anketuar të punësuar.

Vendet europiane dominuan listën me shtatë prej tyre që janë pjesë e 10-shes së parë. Rajoni regjistroi përqindjen më të ulët të punonjësve që thanë se “po shikonin ose po kërkonin në mënyrë aktive një punë të re” dhe përqindjen e dytë më të ulët të punonjësve që “po përjetojnë trishtim të përditshëm”, sipas raportit.

Veçanërisht, Europa regjistroi gjithashtu “përqindjen më të ulët rajonale të punonjësve të angazhuar”, duke arritur në 13%, por rajoni është i njohur për mbrojtjen e fortë të vendit të punës, theksoi raporti.

Në të kundërt, Shtetet e Bashkuara renditen më ulët për mbrojtjen e punës, por më lart në angazhimin e punonjësve, sipas studimit.

“Njerëzit shpesh e krahasojnë kulturën “puno për të jetuar” të Europës Perëndimore me mentalitetin “jeto për të punuar” të Shteteve të Bashkuara”, thuhet në raport. Në fund të fundit, “punonjësit e angazhuar në vendet me ligje thelbësore për të drejtat e punës kanë shëndetin më të fortë emocional”.

Australia ishte ndër 10 më të mirat me 60% të të anketuarve që thanë se ishin zhvilluar dhe 21% thanë se ishin të angazhuar në punë. Në Kosta Rika, 62% e të anketuarve raportuan se kishin ecuri pozitive, ndërsa 34% thanë se ishin “të angazhuar” në punë.