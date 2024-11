Një aksident i rëndë ka ndodhur në hyrje të qytetit të Lezhës, ku dy automjete janë përplasur, duke lënë të plagosur 3 persona.

Mësohet se në zonën e njohur si Ishull- Lezhë janë përplasur automjeti tip “Benz” me drejtues shtetasin T. K., me automjetin tip “Golf” me drejtues shtetasin J. B.

Si pasojë e përplasjes janë dëmtuar të dy drejtuesit e automjeteve dhe pasagjeri në automjetin tip “Benz”

Dy prej tyre ndodhen në gjendje më të rëndë dhe janë transportuar menjëherë në spitalin e Traumës në Tiranë për trajtim mjekësor.

Policia ka mbërritur në vendngjarje dhe ka nisur hetimet për të zbardhur shkaqet e këtij aksidenti.