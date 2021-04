Edhe kandidati per deputet i Partise Demokratike per Qarkun Shkoder Bardh Spahia ka shprehur ngushellimet per ndarjen nga jeta te Haxhi Fejzi Zaganjorit.

Postimi i plote i Bardh Spahise

Haxhi Fejzi Zaganjori ishte personifikimi i paqes, mirësisë, tolerancës dhe bashkëjetesës

Shkodra sot humbi qytetarin fisnik, simbolin e qytetarise, klerikun qe i dha Shkodrës gjithcka.

Haxhi Fejzi Zaganjori ishte portreti i mirësisë dhe dashurisë për Shkodrën dhe shkodranët.

Ngushëllimet më të sinqerta për famijen, të afërmit dhe miqtë.

I shpreh gjithashtu ngushëllimet Myftinisë së Shkodrës për humbjen dhe mbarë besimtarëve myslimane të Shkodrës për ndarjen nga jeta të klerikut të nderuar.

I paharruar kujtimi i tij!