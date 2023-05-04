BENET BECI: NJË PËRBALLJE E PËRGATITUR NGA NEWS 24 MES DY KANDIDATËVE PËR BASHKINË E SHKODRËS 04/05/2023 32 Një përballje e përgatitur nga News24, mes dy kandidatëve për bashkinë e Shkodrës. Ju falenderoj për hapësirën dhe vëmendjen! BOTA KURORËZIMI I MBRETIT CHARLES III, ÇFARË FSHIHET PAS CEREMONISË MADHËSHTORE 04/05/2023 SULMI ME DRON NË KREMLIN, REAGON ZELENSKY: NUK KEMI DORË NE 03/05/2023 MOTI I KEQ NË ITALI, PËRMBYTJE NË DISA ZONA, VËRSHON LUMI... 03/05/2023 BORRELL PAS MIRATIMIT TË DEKLARATËS PËR TË ZHDUKURIT: FAKTOR KYÇ PËR... 02/05/2023