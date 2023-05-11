BENET BECI: PAK ÇASTE NGA NJË NATË MIRËNJOHJEJE 11/05/2023 45 Pak çaste nga një natë mirënjohjeje! Faleminderit të gjithëve! https://fb.watch/ksSUyvNYB6/?mibextid=RUbZ1f BOTA MJEKËSIA NGA E ARDHMJA: ALGORITMI DO TË PARASHIKOJË SËMUNDJET DHE MJEKU... 11/05/2023 PAS COVID MERR FUND EDHE NJË EMERGJENCË TJETËR 11/05/2023 TENTATIVAT PËR SULME, KOMANDA KIBERNETIKE AMERIKANE KRYEN OPERACIONE GJURMIMI E MBROJTJEJE 10/05/2023 FBI ÇAKTIVIZON RRJETIN E PROGRAMEVE TË PËRDORURA NGA ELITA E SPIUNËVE... 09/05/2023