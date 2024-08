Greqia i ka bërë thirrje Bashkimit Evropian që të ndihmojë në luftimin e një zjarri të madh që po digjet nëpër periferitë veriore të Athinës. Me aktivizimin e Mekanizmit të Mbrojtjes Civile, zëdhënësi i BE-së Balazs Ujvari konfirmoi se Italia, Franca, Republika Çeke dhe Rumania po dërgojnë mbështetje ajrore dhe tokësore për të ndihmuar Greqinë në luftimin e zjarrit, i cili filloi të shtunën pasdite. Zjarret kanë çuar në mijëra evakuime në rajonin e Atikës të Athinës, të cilat janë përkeqësuar nga një valë ekstreme e të nxehtit që përfshiu vendin.

Në përgjigje të krizës në përshkallëzim, Franca, Italia dhe Republika Çeke i janë përgjigjur thirrjes për të ndihmuar zjarrfikësit grekë. Kontributet përfshijnë:

Francë : Një helikopter Super Puma i pajisur me një kovë uji, pritet të mbërrijë të dielën në mbrëmje.

Itali : Dy avionë zjarrfikës të tipit Canadair, do të mbërrijnë të hënën në mëngjes.

Republika Çeke : 75 zjarrfikës dhe 25 automjete, duke përfshirë nëntë njësi me ujë, do të mbërrijnë të hënën.

Ndihma shtesë nga Spanja dhe Turqia pritet në ditët në vijim.

Rreth 670 zjarrfikës janë vendosur nga Greqia për të shuar flakët, të cilat zëdhënësi i departamentit kombëtar të zjarrfikësve të vendit Vassileios Vathrakogiannis e quajti “jashtëzakonisht të rrezikshme”.