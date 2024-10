Ndeshja mes Bolognas dhe Milanit e planifikuar për të shtunën në orën 18:00 nuk do të luhet, kjo për shkak të motit të keq.

Vendimi është marrë për shkak të parashikimit të reshjeve në zonën ku ndodhet stadiumi dhe që do prekej nga përmbytjet e së shtunës në mbrëmje. Kryebashkiaku i Bolognas, Matteo Lepore ka nënshkruar një urdhër që kërkon pezullimin e ndeshjes.

Kryebashkiaku nuk do të kishte kompetencat për të shtyrë një ndeshje, kështu që Lega Serie A po kërkon që dueli të luhet, qoftë në ‘Dall’Ara’ me dyer të mbyllura ose në një terren neutral.

Për momentin nuk është ende e qartë se kur mund të riluhet ndeshja duke pasur parasysh kalendarin për të dyja skuadrat që luajnë në Champions League.

Java mes 16 dhe 22 dhjetorit mund të jetë e lirë, por kalendari e sheh Milanin tashmë të zënë me Genoan më 15 dhe Veronën më 20 dhe për të përfshirë Bologna – Milan do të ishte e nevojshme të zhvendosej gjithçka.

Përndryshe nuk do të kishte hapësirë ​​deri në mars dhe nëse një nga dy skuadrat (ose të dyja) do të kalonin në Champions League, situata mund të komplikohej më tej.

BOLOGNA-MILAN, TRE HIPOTEZA

Në fakt, ndeshja nuk është shtyrë zyrtarisht dhe në këtë pikë ka tre hipoteza. Ndeshja mund të luhet në një fushë neutrale (Verona ose Como) me dyer të mbyllura me urdhër të Lega Serie A. Ndeshja do të luhej ende të shtunën në orën 18:00 në Bologna, por me dyer të mbyllura. Humbja e Bolognas nëse ‘Dall’Ara’, i cili aktualisht është në formë, nuk është në dispozicion.