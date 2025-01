Presidenti Volodymyr Zelensky u takua me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama në Davos, ku nënshkruan Marrëveshjen për Bashkëpunimin e Sigurisë dhe Mbështetjen Afatgjatë ndërmjet Ukrainës dhe Republikës së Shqipërisë. Shqipëria ka ofruar ndihmë ushtarake dhe humanitare për Ukrainën që nga fillimi i pushtimit në shkallë të gjerë dhe do të vazhdojë mbështetjen e saj gjatë gjithë afatit dhjetëvjeçar të dokumentit. Në veçanti, vendi do të kontribuojë në koalicionin e avionëve luftarakë duke ofruar trajnime gjuhësore për pilotët dhe teknikët ukrainas. Gjithashtu, të dyja shtetet do të punojnë për thellimin e bashkëpunimit të tyre në mbrojtje . Kjo përfshin prodhimin e përbashkët me lokalizimin në Ukrainë. Seksione specifike trajtojnë partneritetin ekonomik, bashkëpunimin e sigurisë, përgjegjësinë për Rusinë, kompensimin për dëmet, sanksionet kundër Federatës Ruse dhe ndihmën në rindërtimin e Ukrainës.

Shqipëria përsëriti gjithashtu mbështetjen e saj për anëtarësimin e ardhshëm të Ukrainës në BE dhe NATO, si dhe për Formulën e Paqes. Gjatë takimit, Volodymyr Zelenskyy dhe Edi Rama diskutuan gjithashtu fusha konkrete të mbështetjes së mbrojtjes – gjëra që mund ta ndihmojnë Ukrainën të forcojë pozicionet e saj në fushën e betejës për të arritur një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme, thuhet në njoftimin zyrtar të presidencës ukrainase.

Vëmendje e veçantë iu kushtua anëtarësimit të ardhshëm të Ukrainës dhe Shqipërisë në BE. Të dy vendet aspirojnë të bëhen anëtarë të plotë të Bashkimit Evropian. Volodymyr Zelenskyy përshëndeti hapjen zyrtare të Ambasadës së Shqipërisë në Ukrainë, e cila u bë gjatë vizitës së javës së kaluar të ministrit shqiptar për Evropën dhe Punët e Jashtme.