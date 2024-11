Deputetja Edona Bilali iu përgjigj opozitës që thotë se socialistët shkojnë në Surrel për të marrë porositë lidhur me vijmin e Komisioneve hetimore. Bilali thotë me ironi se socialistët nuk shkojnë si demokratët poshtë ballkonit.

Bilali: Kur ju përmendi Surrelin dhe porositë që marrim atje. Nuk ka shkuar njeri në Surrel për të shkuar dhe për të marrë porositë për komisionet hetimore. Dhe nuk shkojmë si Romeo poshtë ballkonit për të marrë porosi. Enough is enough. E them në përgjegjësi të plotë. Jo vetëm që nuk na është dhënë porosi nga Surreli. S’na është vënë ndonjëherë ne ndonjë letër apo dokument për të lexuar. Komentet tuaja janë fyerje.

Shpresoja ato kohëra ti kishim lënë pas dhe rinia i lexon si pjesë e historisë. Disa syresh i sjellin në Kuvend. Në vitin 2024 shpenzuam dje 8 orë për një liri themelore, baza e PD-së, Liria e fjalës. E thënë kjo pas një debati 8 orë nga të dy palët, ku edhe pasi e ngrita për deklaratën e kontekstualizuar. Tani po mbërrijmë që materiali mund të jetë i printuar vizualisht në letër në hard copy por jo në ekran.

Vokshi: Në Surrel bëji këto Edon. Ta marri Power Point në Surrel.’