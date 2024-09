Presidenti Ilir Meta ka uruar sot mësuesit, prindërit dhe nxënësit në nisje të vitit të ri shkollor.

Me anë të një postimi në rrjetet sociale, Meta shkruan se ky vit e gjen arsimin edhe më të rrënuar, më të politizuar dhe më të braktisur se kurrë, ndërsa shtoi se për PL arsimi është kryeprioriteti kombëtar.



Urimet më të përzemërta dhe shumë suksese të gjithë nxënësve dhe mësuesve për fillimin e vitit të ri shkollor, veçanërisht vogëlushëve që ulen sot për herë të parë në bankat e shkollës!

Uroj edhe prindërit për një vit sa më të suksesshëm për fëmijët e tyre dhe u garantoj se sakrificat për t’u mundësuar arsim cilësor do t’u shpërblehen një ditë!

Ky vit e gjen arsimin edhe më të rrënuar, më të politizuar dhe më të braktisur se kurrë.

Sot në shkolla ka më shumë patronazhistë se mësues dhe më shumë banka bosh sesa nxënës për shkak të axhendës antikombëtare të shpopullimit.

Ka mijëra fëmijë që për shkak të varfërisë e kanë të pamundur të shkojnë në shkollë, ndërkohë që miliona euro vidhen për godina që ndërtohen më shtrenjtë se në BE, por që nuk kanë mjete mësimore bashkëkohore, laboratorë dhe palestra.

Për Partinë e Lirisë, arsimi është një kryeprioritet kombëtar.

Ne besojmë se investimi më madhor për të ardhmen e Shqipërisë është pikërisht investimi në arsim, si zgjidhja më e mirë për të ndalur shpopullimin.

Do të dyfishojmë pagat e mësuesve, do të reformojmë sistemin arsimor dhe niveli i buxhetimit në arsim do të jetë 5% i Prodhimit të Brendshëm Bruto.

Duke ringritur arsimin do të ringremë Shqipërinë!