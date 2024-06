Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të hënën stabiliteti gjatë orëve të ardhshme të këtij qershori nuk do të jetë pika juaj e fortë. Ju dëshironi gjëra të sigurta, por tani për tani vazhdoni pa pritur asgjë të veçantë. Herët a vonë përvojat do të jenë të dobishme mos kini frikë.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të hënën së fundmi keni përjetuar lajme dhe ndryshime, madje edhe të rëndësishme. Urani ka nisur një tranzit të rëndësishëm në shenjën tuaj të horoskopit dhe mbetet ende një çështje e pritjes për një kohë të shkurtër për të arritur një marrëveshje të kënaqshme. Por mundësitë reale do të vijnë gjatë muajit korrik ju duhet ende durim.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të hënën ata që kanë një partner do të jenë të kënaqur me shoqërinë. Mërkuri në shenjën tuaj sjell mundësi të veçanta për shumë prej jush. Në kuadër të punës do të jetë më mirë të lidhni kontrata apo projekte sa më shpejt që të jetë e mundur. Mos prisni deri në fund të qershorit për t’u organizuar përsa i përket angazhimeve.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të hënën kjo që po përjetoni do të jetë një periudhë e shkëlqyer për ndjenjat, por edhe për punën. Vetëm pak hije nga Saturni në kundërshtim që sjell armiqësi dhe do t’ju duhet të punoni shumë për të marrë atë që dëshironi. Konfirmimet vijnë së shpejti.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të hënën për fat të mirë problemet që keni pasur deri tani do të zhduken. Në qershor dhe korrik, forcë në dashuri dhe në punë ku jeni të hapur për përvoja të reja. Kultivoni projekte, pas shtatorit do të jetë e dobishme të keni investuar energji dhe forcë në idetë tuaja.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të hënën ndjenja të mira, nuk do të mungojnë mundësitë për ata që kërkojnë dashurinë, ata që kanë një partner mund të vendosin të martohen. Me gjasë edhe në punë, projektet tuaja mund të bëhen të rëndësishme.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të hënën gjatë orëve të ardhshme të këtij qershori do të jeni në gjendje të mbani emocione negative, por bëni kujdes që të mos frustoheni shumë. Kushtojini vëmendje edhe shpërthimeve të papritura që krijojnë probleme me menaxhimin e emocioneve.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të hënën të zënë veten përsa i përket ndjenjave, jeni një shenjë e vendosur mirë me planetët. Shmangni diskutimet apo polemikat. Kini kujdes të mos e teproni, siç ndodh shpesh.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të hënën në këto orë dashuria nuk po funksionon, do të duhet të prisni mesin e gushtit për një rikuperim. Por yjet janë pozitivë nëse dini të investoni energji dhe kohë për të ndërtuar diçka që do ta shihni shumë më vonë. Vepro konkretisht, bëhu konkret, mos e humb kohën duke folur.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të hënën, gjatë orëve të ardhshme të këtij qershori do të keni forcë të re për dashurinë, por tani për tani gjërat kanë shkuar keq për shumicën prej jush, sepse keni krijuar disa tensione. Mos u fokusoni në problemet, por shikoni përpara, ata që ndalen në të kaluarën do të humbasin mundësi të rëndësishme.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të hënën jini më të vetëdijshëm dhe ndërprisni disa marrëdhënie nëse ka ardhur koha për ta bërë këtë. Mos shtyni më, Qershori do të jetë një muaj në të cilin dashuria nuk do të jetë qendrore për ju. Mendimi juaj i parë do të jetë puna.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të hënën pa nga ata që tashmë do të mendojnë të kalojnë në bashkëjetesë apo martesë gjatë së hënës Yjet ende në rritje, do t’ju duhet të kuptoni veten. Në rritje falë intuitave që do të favorizohen nga yjet.