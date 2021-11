Një ngjarje e rëndë është shënuar në Angli. Një djalë 13-vjeçar po lufton për jetën pasi u qëllua me plumb pas shpine teksa po ecte në rrugë në Birmingham.

Fëmija, vetëm 13 vjeç, u zbulua me një plagë me armë zjarri në Ëest Midlands, mbrëmjen e djeshme.

Ai u dërgua me urgjencë në spital në një gjendje kritike me plagët e tij të përshkruara si të rëndësishme për jetën.

Ekuipazhet e emergjencës, përfshirë oficerë policie të armatosur, vrapuan në vendngjarje pak pas orës 19:00 mbrëmë pasi djali u gjet i rrëzuar në nënkalim.

Hockley Circus është një nga rrugët kryesore arteriale të qytetit që bashkon qytetin dhe autostradën M5. Ditën e sotme, do të qëndrojë e mbyllur ndërsa ekipet e mjekësisë ligjore po kërkojnë të dhëna.

Një zëdhënës i policisë së Ëest Midlands tha: “Ne po i bëjmë thirrje urgjentisht kujtdo në zonë me çdo informacion.

“Kjo është një zonë e ngarkuar me shumë shoferë, kështu që ne po i kërkojmë kujtdo që ka kamera të kontrollojë pamjet e tyre pasi kjo mund të na ndihmojë të identifikojmë personat përgjegjës.