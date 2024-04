Atmosfera magjike, shtëpitë tipike të bardha me çati blu, tarraca me pamje mahnitëse dhe me pishina: nuk jemi në ishullin e famshëm grek të Santorinit, por në Kinë, në Santorini Dali Resort në provincën e Yunnan.

Videot e influencuesve në rrjetet sociale që vizitojnë këtë “Santorini të rremë” kinez, të krijuar në liqenin Erhai, një kopje shumë besnike e destinacionit shumë të famshëm turistik në detin Egje, janë shumë të famshme në TikTok.