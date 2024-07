Humbja sensacionale për Marine Le Pen në balotazh: as këtë herë – madje as me shumicën relative të preferencave në raundin e parë – ajo nuk ishte në gjendje të sillte partinë e saj, Tubimi Kombëtar, në qeveri. Është një triumf i Frontit të Ri Popullor të së majtës, i cili do të krijojë shumë probleme në gjetjen e shumicës qeverisëse. Macron u ngrit sërish. Këto janë verdiktet e votës franceze sipas të dhënave përfundimtare.

Fronti i Ri Popullor, aleanca e krahut të majtë që u formua për të penguar të djathtën ekstreme në raundin e dytë të zgjedhjeve legjislative franceze fitoi numrin më të madh të vendeve në Asamblenë Kombëtare, të përbërë nga 577 deputetë në total. Fronti i ri Popullor i krahut të majtë fitoi 182 vende, ndërsa aleanca qendrore e Ansamblit të Presidentit Emmanuel Macron fitoi 163 vende.

Partia e ekstremit të djathtë e Marine Le Pen dhe aleatët e saj, të cilët morën një epërsi komanduese në raundin e parë, ranë në vendin e tretë për shkak të votimit taktik, duke fituar 143 vende.

Pavarësisht shmangies së një qeverie të ekstremit të djathtë, rezultati do të thotë se Franca është zhytur në një krizë politike, me asnjë parti që nuk arrin një shumicë absolute, duke e lënë parlamentin të bllokuar, pasi të tre grupet nuk kanë traditë të punojnë së bashku.

Udhëheqësi kryesor i koalicionit të majtë, Jean-Luc Mélenchon, i kërkoi presidentit Macron të ftojë koalicionin e Frontit të Ri Popullor për të formuar qeverinë. Aleanca, tha ai, “është gati të qeverisë”.

Kryeministri Gabriel Attal njoftoi se do t’i paraqesë dorëheqjen Emmanuel Macron sot.

Në pamundësi për të thirrur zgjedhje të reja për të paktën edhe një vit, dhe me tre vjet të mbetur nga mandati i tij, Presidenti Emmanuel Macron duket i vendosur të kryesojë një parlament të padisiplinuar, ndërsa problemet rriten brenda dhe jashtë vendit.