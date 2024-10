Javën që vjen pritet të vihen në funksion kampi për emigrantët në Gjadër të Lezhës, pas marrëveshjes së nënshkruar mes Shqipërisë dhe Italisë. Rreth 400 do jenë emigrantët e parë që do vendosen këtë kamp në fazën e parë, ndërsa kryeministri Edi Rama në një intervistë për median italiane ‘La Repubblica’ , ka folur për këtë marrëveshje. Kreu i qeverisë shprehet se qendrat për emigrantët nuk kanë asnjë lidhje me qeverinë shqiptare. I pyetur nëse është i shqetësuar se pakti mes dy vendeve mund të dështojë, kryeministri thotë se nuk ka ka asnjë arsye për t’u shqetësuar dhe kjo do të ndodhë vetëm nëse do ketë arsye apo atëherë kur Italia do të kërkojë që të ndajnë shqetësimin. Rama bën të qartë se marrëveshja nuk parashikon që emigrantët të largohen nga kampet dhe të lëvizin lirshëm, pasi në raste të tilla do të ndërhyjnë forcat shqiptare të sigurisë. Kryeministri thotë se është krejt i qetë, ndërsa sa i takon vonesave për hapjen e kampit në Gjadër shprehet se ndërtimi dhe menaxhimi i qendrave të emigrantëve nuk i përket Shqipërisë, pasi tashmë ajo është nën juridiksionin italian.

“Do të shqetësohem nëse dhe kur ka arsye për t’u shqetësuar, dhe vetëm nëse Italia na kërkon të ndajmë shqetësimin. Deri atëherë, nuk jam i shqetësuar. Në të vërtetë, jam shumë i qetë, sepse marrëdhënia mes Italisë dhe Shqipërisë, gjatë këtyre dekadave, më ka mësuar se kur Shqipëria duhet të shqetësohet, nuk është kurrë vetëm. Falë Italisë, para së gjithash”, tha Rama.

Qendra ishte planifikuar të hapej më 1 shtator, por për shkak të vonesave në punime është shtyrë deri më sot. Marrëveshja me Italinë për emigrantët u nënshkrua në muajin nëntor të vitit të kaluar mes Kryeministrave Rama Meloni dhe më pas u ratifikua nga të dyja parlamentet.

Intervista e plotë e kryeministrit Rama për median italiane ‘La Repubblica’

A ka shpallur qeveria italiane hapjen e qendrave të emigrantëve në Shqipëri brenda disa orësh, është kështu?

Rama: Qeveria juaj nuk na ka gënjyer kurrë dhe nuk harron asnjë nga angazhimet e shumta që ka marrë për ne. Megjithatë, unë nuk përfaqësoj asnjë autoritet të së vërtetës për të verifikuar atë që qeveria italiane pohon për çështje që ju interesojnë juve dhe jo ne. Ndërtimi dhe menaxhimi i qendrave është diçka që nuk ka absolutisht asnjë lidhje me qeverinë shqiptare. Nuk na përket neve”.

Qendrat duhej të ishin gati në maj, i dini arsyet e këtij vonimi?

Rama: Mund të shpjegoj pse një projekt i madh publik në Shqipëri është aktualisht i vonuar për shkak të problemeve të natyrës gjeologjike, por nuk di t’ju them nëse dhe pse ka një vonesë në këtë projekt të qeverisë tuaj. Vonesa të ngjashme ndodhin në më shumë se një rast dhe nuk habisin as miqtë tanë të saktë dhe të mirë gjermanë, këtë e di me siguri.

A e dini që nga java e ardhshme pritet të mbërrijnë emigrantët e parë?

Rama: Jo, nuk e di, sepse ata do të shoqërohen nga autoritetet italiane në një vend që është nën juridiksionin italian. Si gjatë udhëtimit për në kamp ashtu edhe gjatë qëndrimit, nuk ka asnjë ndërthurje me autoritetet tona.

A keni folur kohët e fundit me Melonin? Nuk do të ketë asnjë prerje shiriti për këtë projekt.

Rama: Jo, nuk e di, nuk kemi folur për këtë që kur ajo ishte këtu për të bërë inspektimet e kantierëve.”

Disa vende evropiane duan të kopjojnë marrëveshjen Itali-Shqipëri. Çfarë mendoni për këtë?

Rama: Mund të jetë e përsëritshme, por së pari do të më duhej të kuptoja se kush është çifti tjetër de facto në Evrop, i përbërë nga një shtet anëtar i BE-së dhe një shtet evropian që ende nuk është anëtar i BE-së: për momentin e kam të vështirë ta shoh.

A jeni i shqetësuar që pakti mund të dështojë për shkak të pengesave juridike në mbajtjen e emigrantëve?

Rama: Marrëveshja parashikon që emigrantët nuk mund të largohen nga kampi dhe të udhëtojnë lirshëm në Shqipëri. Nëse kjo do të ndodhte, një plan veprimi i miratuar do të vihet në lëvizje: institucionet dhe agjencitë tona të sigurisë dhe drejtësisë kanë punuar ngushtë së bashku për vite me radhë për të luftuar krimin e organizuar. Do të shqetësohem nëse dhe kur ka arsye për t’u shqetësuar, dhe vetëm nëse Italia na kërkon të ndajmë shqetësimin. Deri atëherë, nuk jam i shqetësuar. Në të vërtetë, jam shumë i qetë, sepse marrëdhënia mes Italisë dhe Shqipërisë, gjatë këtyre dekadave, më ka mësuar se kur Shqipëria duhet të shqetësohet, nuk është kurrë vetëm. Falë Italisë, para së gjithash. Dhe pastaj, për ta thënë troç, kur në krye të qeverisë në Itali është dikush është dikush që insiston të përballet gjithmonë, mund të ecësh përpara me besim edhe kundër çdo fatkeqësie të papritur.