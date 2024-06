Do të nisë këtë fundjavë në Shkodër kampionati kombëtar i boksit për të rinj. Federata Shqiptare e Boksit ka zgjedhur Shkodrën për zhvillimin e këtij aktiviteti që do të zgjasë tre ditë, ku pjesëmarrës do të jenë të gjithë ekipet e vendit me boksierët e tyre më të mirë. Një ndër ekipet pjesëmarrëse do të jetë edhe ai i Vllaznisë, teksa sipas trajnerit Lazarin Vila, shkodranët do të paraqiten me 10-boksierë në këtë kampionat në 13-pesha të ndryshme dhe synimi padyshim që do të jetë fitimi i titullit kampion.

Finalet do të zhvillohen të dielën dhe po këtë ditë, në kuadrin e Memorialit të përvitshëm në nderim të ish-boksierëve që nuk jetojnë më, do të jenë edhe disa ndeshje të boksit profesionist, ku në ring pritet të ngjiten boksierë si Arjon Kajoshi, Senad Drini dhe Arjol Zeneli.