Kandidati i Partisë Demokratike për qarkun Shkodër Zef Hila mori mbështetjen e grave dhe vajzave në Barbullush të Njësisë Bushat.

Ai tha se dhuna, trafikimi, mungesa e një vendi pune, emigrimi i fëmijëve, janë shqetësimet e familjeve të asaj zone por Partia Demokratike ka një plan konkret për gratë shqiptare.

POSTIMI I PLOTË

📌Takim miqësor me gratë dhe vajzat në Barbullush të Njësisë Bushat.

➡️Një asset i vyer i shoqërisë shqiptare, në të cilën përfaqësimi i tyre në nivele sa më të larta është prioritet i Partisë Demokratike.

➡️Më zonjat e nderuara diskutuam nevojat dhe problemet me të cilat ato përballen çdo ditë.

⛔Dhuna, trafikimi, mungesa e një vendi pune, emigrimi i fëmijëve, janë shqetësimet e tyre.

Partia Demokratike ka një plan konkret për gratë shqiptare.

➡️Mundësi punësimi me paga dinjitoze.

➡️Barazi gjinore.

➡️Fuqizimi i grave dhe vajzave nëpërmjet arsimimit, janë objektivat e programit të Partisë Demokratike për gruan.

