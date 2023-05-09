KANDIDATI I PS BENET BECI I FTUAR SONTE NË RTSH SHKODRA 09/05/2023 44 Sonte, ora 20.30 në “Debat” me Brunilda Dibra, përballë gazetarëve shkodranë, në RTSH Shkodra. Faleminderit për mundësinë dhe vëmendjen! BOTA OKB: KRIZA USHQIMORE NË LINDJEN E MESME MUND TË DESTABILIZOJË EDHE... 09/05/2023 SONTE GJYSMËFINALJA E PARË E EUROVISIONIT, 10 SHTETE DO TË KUALIFIKOHEN... 09/05/2023 KRYETARJA E PE-SË: NËSE KINA NDIHMON RUSINË, DO TË KETË PËRGJIGJIE... 08/05/2023 LUFTA NË UKRAINË, BASHKIMI EUROPIAN PROPOZON RAUND TË RI SANKSIONESH NDAJ... 08/05/2023