Ylli kinematografik, Monica Belluci është figura kryesore e revistës “Sunday Times Style”, ku ka folur ndër të tjera për sekretin e bukurisë, por edhe ushqimin. 57-vjeçarja ka treguar me detaje, për marrëdhënien që ka me kohën, trupin dhe ushqimin.

“Tani ka shumë gra që ndjehen të lira të rriten në një mënyrë tjetër,” tha ajo .

Sa i përket zakoneve të të ushqyerit, ajo ka deklaruar se i urren dietat. Përkundrazi, ajo i do makaronat dhe verën. Megjithatë, para çdo pune apo projekti të rëndësishëm, ajo ushtrohet shumë dhe i kushton rëndësi dietës së saj.

“Unë nuk jam i fiksuar. Unë kam qenë gjithmonë një femër me forma, asnjëherë shumë e hollë, kjo është natyra ime. Dhe unë dua të plakem bukur. Kur jeni 50 ose 60 vjeç, nuk keni të njëjtat nevoja si në të 20-at. Ju ndryshoni, si kur shihni fëmijën tuaj të rritet, ju e dini se prioriteti është ai. Ne vijmë të dytët. “Kjo na jep një tjetër perspektivë”, thotë aktorja e njohur.

“Ka shumë momente të ndryshme në jetë. Kur je shumë i ri, ke atë që në Francë quhet “la beauté du diable”, bukuria e djallit, që është thjesht e natyrshme, është bukuria e rinisë. Dhe jeta vazhdon. Trupi po plaket dhe ne duhet të përballemi me të. Nuk mund të bëjmë asgjë. Në të njëjtën kohë, ne jemi me fat, sepse nëse plakemi, do të thotë se kemi një jetë të gjatë. “Ndërsa trupi plaket, shpirti rritet”, mendon ylli italian.