Moti ne vendin tonë do të ndikohet nga kthjellime dhe vranësira kalimtare kryesisht në pjesën e dytë të ditës.

Sipas MeteoAlb zhvillimi i një qendre e presionit të lartë atmosferik mbi Adriatik do të diktojë kushtet e motit në vendin tonë. Për pasojë moti gjatë paradites paraqitet me kthjellime në gjysmën lindore por vranësira kalimtare do ketë gjysma lindore e vendit. Parashikohet që edhe pjesa e dytë e ditës të vijoje në të njëjta kushte atmosferike.

Temperaturat e ajrit rriten në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 3°C deri në 24 °C.

Era do fryjë mesatare dhe e fortë me shpejtësi mbi 35 km/h kryesisht nga drejtimi Juglindor duke krijuar në det dallgëzim 2-3 ballë.