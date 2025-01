Izraeli dhe Hamasi kanë rënë dakord për një armëpushim në Gaza dhe për lirimin e pengjeve pas 15 muajsh luftë.

Kryeministri i Katarit, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani tha se marrëveshja do të hyjë në fuqi të dielën nëse miratohet nga kabineti izraelit.

Presidenti i SHBA Joe Biden tha se do të ndalonte luftimet në Gaza, do të shtonte ndihmën humanitare shumë të nevojshme për civilët palestinezë dhe do të ribashkonte pengjet me familjet e tyre pas më shumë se 15 muajsh .

Zyra e kryeministrit izraelit tha më herët se kishte disa klauzola të pazgjidhura, por shpresonte se detajet mund të finalizoheshin shpejt. Një zyrtar i Hamasit tha se drafti përfundimtar ishte miratuar nga grupi palestinez.

Palestinezët në Gaza dhe familjet e pengjeve izraelite festuan lajmin, i cili do të shohë 33 nga pothuajse 100 pengjet e mbajtura nga Hamasi të shkëmbyer me të burgosur palestinezë në burgjet izraelite gjatë fazës së parë të armëpushimit.

Forcat izraelite do të tërhiqen nga zonat e populluara të Gazës, palestinezët e zhvendosur do të lejohen të fillojnë të kthehen në shtëpitë e tyre dhe qindra kamionë me ndihma do të lejohen në territor çdo ditë.

Negociatat për fazën e dytë, në të cilën do lirohen pengjet e mbetura dhe do largohen plotësisht trupat izraelite në Gaza, do të fillojnë në ditën e 16-të të armëpushimit.

Faza e tretë dhe e fundit do të përfshijë rindërtimin e Gazës, diçka që mund të marrë vite si dhe kthimin e trupave të mbetur të pengjeve të Hamasit.

Marrëveshja pritet të miratohet nga kabineti izraelit në mëngjesin e së enjtes, megjithëse ministri i Sigurisë Kombëtare i ekstremit të djathtë ka thënë se do të votojë kundër.

Më pas emrat e të gjithë të burgosurve palestinezë që do të lirohen do të bëhen publike nga qeveria izraelite dhe familjeve të çdo viktime do t’u jepet 48 orë për të apeluar.

Ushtria izraelite nisi ofensivën për të shkatërruar Hamasin në përgjigje të sulmit të paprecedentë të grupit në Izraelin jugor më 7 tetor 2023, në të cilin rreth 1200 njerëz u vranë dhe 251 të tjerë u morën peng.

Më shumë se 46,700 persona kanë humbur jetën në Gaza që atëherë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës të drejtuar nga Hamasi.

Shumica e popullsisë prej 2.3 milionë banorësh është zhvendosur nga banimet e tyre, ka një shkatërrim të gjerë dhe ka mungesa të mëdha të ushqimit, karburantit, ilaçeve dhe strehimit.

Izraeli thotë se 94 nga pengjet mbahen ende nga Hamasi, prej të cilëve 34 supozohen të vdekur. Përveç kësaj, katër izraelitë që janë rrëmbyer para luftës, dy prej të cilëve kanë humbur jetën.

Forcat izraelite do të tërhiqen nga zonat e populluara të Gazës, palestinezët e zhvendosur do të lejohen të fillojnë të kthehen në shtëpitë e tyre dhe do të ketë një rritje të ndihmave humanitare ditore. Mbi 600 kamionë me ndihma në ditë do futen në Gaza.