Disa turistë tashmë e kanë eksploruar dhe shijuar Shqipërinë gjatë verës, por ajo që shumë vizitorë nuk dinë është se vendi është edhe një parajsë për Krishtlindje, sipas një artikulli të botuar në revistën spanjolle të udhëtimeve “El Periódico”.

Prej disa vitesh, shumë turistë kanë zbuluar hijeshinë e Shqipërisë me peizazhet malore, plazhet spektakolare dhe qytetet historike.

Vendi mesdhetar, gjithashtu ofron çmime të përballueshme për akomodimin dhe për të zbuluar dhe shijuar gastronomia e tij.

Këtë verë, Shqipëria ka qenë një zbulim për shumë eksplorues – falë plazheve të saj të konsideruara si “Karaibet Evropiane”.

Ditët e gjata të notit në det dhe qëndrimit në diell janë larguar tashmë – duke i lënë vendin dimrit të ftohtë.

Kini kujdes, pasi ky vend ka shumë për të ofruar kur shfaqen reshjet e para të borës – qytetet dhe qytezat e tij zbukurohen si në një ngjarje Krishtlindjesh.

Tirana: zemra festive e Shqipërisë

Këtë turne e nisim në kryeqytetin shqiptar, Tiranë, pasi është epiqendra e festimeve të Krishtlindjeve.

Gjatë dhjetorit, qyteti shkëlqen më shumë se kurrë falë ndriçimit dhe dekorimeve festive.

Vizitoni Sheshin Skënderbej, ku ndodhet një pemë gjigante e Krishtlindjeve dhe një treg plot me tezga ku ofrohen vepra artizanale, ëmbëlsira dhe pije të nxehta.

Përveç kësaj, argëtimi falë shfaqjeve të ndryshme të muzikës live do t’ju lejojë të zbuloni pulsin e qytetit dhe të njiheni me ngrohtësinë e shoqërisë shqiptare.

Gjirokastra: Krishtlindjet në Qytetin e Gurtë

Një vend i Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s, Gjirokastra njihet për rrugët e saj me kalldrëm dhe arkitekturën otomane.

Nëse në verë është thelbësore të zbuloni këtë perlë, gjatë festës së Krishtlindjeve Gjirokstra ofron një bukuri të veçantë.

Dritat e Krishtlindjeve zbukurojnë fasadat prej guri dhe dyqanet e vogla ofrojnë suvenire të panumërta të Krishtlindjeve të punuara me dorë.

Të vizitosh Kalanë e Gjirokastrës në këtë periudhë të vitit është si të udhëtosh pas në kohë.

Peizazhet dimërore dhe pamjet panoramike të luginës nga muret e Kalasë janë perfekte për foto.

Dhe, për t’u ngrohur, drejtohuni në një nga kafenetë lokale për të shijuar rakinë – një pije tradicionale shqiptare ose një kafe të nxehtë duke shijuar atmosferën festive.

Riviera Shqiptare: një Krishtlindje ndryshe

Për ata që preferojnë një klimë më të butë gjatë pushimeve, por nuk duan të udhëtojnë jashtë Evropës, Riviera Shqiptare ofron një alternativë ideale.

Edhe pse nuk është sezon plazhi, qytetet si Saranda dhe Vlora kanë një bukuri të veçantë dhe temperatura mesatare në dimër.

Në Sarandë, bregu i detit zbukurohet me dritat e Krishtlindjeve, ndërsa qyteti historik i Vlorës befason me atmosferën e tij festive dhe pamjet spektakolare të detit Jon.

Korça është një tjetër destinacion i paharrueshëm gjatë Krishtlindjeve në Shqipëri, mbi të gjitha, falë tregut të saj të Krishtlindjeve që i mundëson vizitorëve të zbulojnë produkte tipike, si bakllavaja, ndërsa këngët e Krishtlindjeve jehojnë në rrugët e saj.

Tradita e Krishtlindjeve në Shqipëri

Krishtlindjet në Shqipëri janë të ndikuara nga trashëgimia kulturore dhe fetare e vendit.

Dhe, megjithëse një pjesë e madhe e popullsisë është myslimane, festimet e Krishtlindjeve festohen duke reflektuar diversitetin dhe tolerancën e tyre fetare.

Ndër traditat shqiptare të Krishtlindjeve, shquhen vaktet familjare, si në shumë vende të tjera evropiane.

Gjatë natës së Krishtlindjes, familjet mblidhen për të festuar me gatime tradicionale të tilla si përshesh (një lloj buke e gatuar me mish), tavë kosi (mish qengji i gatuar me kos) dhe ëmbëlsirat si bakllavaja.

Për adhuruesit e natyrës dhe aktiviteteve në natyrë, Shqipëria gjatë Krishtlindjeve është gjithashtu një parajsë.

Si Parku Kombëtar i Valbonës ashtu edhe Malet e Thethit janë enklava unike për ecje dimërore.

Gjithashtu, në disa zona malore, si në malin e Dajtit, afër Tiranës, mund të shijoni sportet dimërore, si ski dhe snowboard.

Në fund të fundit, Shqipëria ofron një ndërthurje unike të traditës, kulturës, natyrës dhe mikpritjes, duke e bërë atë një destinacion ideal pushimi.

Vendi më i lirë në Evropë për t’u vizituar në dhjetor është një perlë që meriton të zbulohet!