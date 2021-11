Zonat Perëndimore do të paraqiten me vranësira të shpeshta gjatë paradites duke gjeneruar herë pas here shira të izoluar, por pjesa tjetër e vendit mbetet me kthjellime dhe vranësira të shpeshta.

Sipas MeteoAlb, pas mesditës vranësirat do të shtohen në edhe në pjesën tjetër të Shqipërisë duke gjeneruar rrebeshe afatshkurtër.

Temperaturat e ajrit rriten lehtë në orët e para të ditës duke shënuar 5°C ndërsa mesdita sjellë rënie ku vlera maksimale zbret në 23°C.

Era do të fryjë mesatare dhe e fortë me shpejtësi 55 km/h nga drejtimi Jugor duke sjell në brigjet detare dallgëzim mbi 4 ballë.