Imzot Giovanni Peraginne, Arqipeshkvi I ri I Dioqezës Shkodër- Pult ka bërë sot hyrjen zyrtare dhe po mban meshën e parë në katedralen “Shën Shtjefni”.

Në fjalën e tij në hyrje, kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci i ka uruar mirëseardhjen Arqipeshkvit të ri, por pa harruar të shprehë mirënjohjen për paraardhësin e tij, Monsinjor Angelo Massafra, për të cilin tha se në kohë të mira dhe të vështira për këtë vend, kontribuoi në forcimin e harmonisë ndërfetare.

“Përsoni juaj përfaqëson një nga Institucionet më të rëndësishme të këtij qyteti, që ka pasur praninë e hierarkisë kishtare që nga viti 387 dhe sot vjen tek ne si Ipeshkëv i 71-të i katolikëve të këtij territori, i cili ka bashkuar në veten e tij, në personin e paraardhësit tuaj, Mons. Angelo Massafra, dioqezat e mëparshme që nga viti 2005 përbëjnë një realitet të vetëm, atë të Arkidioqezës Metropolitane të Shkodër-Pult. Siç do të keni mundësinë ta përjetoni, ky popull respekton dhe do t’i përgjigjet me dashuri dialogut ndërfetar dhe paraqitet si model harmoni mes feve, ashtu siç e shprehu Papa Françesku gjatë vizitës së tij në Shqipëri në vitin 2014.

Nga ana tjetër, përvoja juaj e mëparshme e shërbimit episkopal pranë Administratës Apostolike të Jugut ju ka mundësuar të verifikoni sa e vërtetë është gjithçka që thashë.

Sa i përket aspektit politik dhe menaxhimit të territorit, jam i sigurt se do të kemi mundësi për një bashkëpunim frytdhënës në mënyrë që të sigurojmë mirëqenien e popullit tonë, në emër të një politike që është e qëndrueshme me kuptimin e saj semantik, pra, për të mirën e përbashkët. Dhe jam i sigurt se do ta bëjmë këtë duke ndarë mes nesh kërkesat që do të na vijnë për të marrë vendime të duhura.

Jam i bindur se pika e forcës së një politike të mirë është pikërisht dëgjimi i kërkesave të qytetarëve, ashtu si dhe bashkëpunimi i institucioneve të ndryshme që përbëjnë shtetin social të një territori. Mirësevini ndër ne, Shkëlqësi e nderuar. Ju urojmë një shërbim episkopal të frytshëm dhe faleminderit për të mirën që do të bëni patjetër ndër ne.”- u shpreh Beci.

Imzot Giovanni Peragine është arqipeshkvi I 71-të në Shkodër dhe zëvendëson në këtë detyrë Imzot Angelo Massafrën pas një rrugëtimi prej 3 dekadash në Shkodër.