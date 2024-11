Ministri Transportit dhe Infrastrukturës i Serbisë tha të hënën (4 nëntor) se ai po jepte dorëheqjen, disa ditë pasi një çati betoni në një stacion hekurudhor u shemb, duke vrarë 14 persona dhe duke plagosur rëndë tre të tjerë.

Ministri serb i Transportit dhe Infrastrukturës Goran Vesiç njoftoi dorëheqjen e tij në një konferencë shtypi, që pasoi zemërimimin në rritje për shembjen vdekjeprurëse që ndodhi të premten në qytetin verior të Novi Sadit. Dorëheqja e zotit Vesiç duhet të konfirmohet nga parlamenti i Serbisë.

“Ju njoftoj se nesër në mëngjes zyrtarisht do ta dorëzoj dorëheqjen”, tha zoti Vesiç. “Pasi ta pranojë parlamenti, nuk do ta kryej më këtë detyrë”.

Kamerat e sigurisë regjistruan shembjen masive të murit të jashtëm të ndërtesës së stacionit të trenit, që shkaktoi rënien e çatisë mbi njerëzit që ishin ulur poshtë në stola ose hynin e dilnin stacioni.

Stacioni i trenit është rindërtuar dy herë në vitet e fundit. Kritikët e qeverisë populiste të Serbisë thanë aksidenti tragjik është pasojë e korrupsionit të shfrenuar, mungesës së transparencës dhe punës së ngadaltë gjatë rindërtimit. Rinovimi ishte pjesë e një marrëveshjeje më të gjerë me kompanitë kineze të ndërtimit.

Partitë opozitare kanë kërkuar dorëheqjen e zyrtarëve të lartë, përfshirë presidentin Aleksandar Vuçiq dhe kryeministrin Millosh Vuçeviç, duke i akuzuar ata si përgjegjës për aksidentin vdekjeprurës.

Grupet e opozitës planifikojnë të mbajnë një tubim të martën në Novi Sad dhe protesta të tjera më vonë nëse kërkesat e tyre nuk plotësohen.

Vesiç tha se nuk pranon asnjë faj për vdekjen e viktimave.

“Nuk mund ta pranoj fajin për vdekjen e 14 personave, sepse as unë, as njerëzit që punojnë me mua, nuk mbajmë as edhe një grimcë përgjegjësie për tragjedinë që ndodhi”, tha ai. “I bëj thirrje autoriteteve që të nisin hetimet sa më shpejt për të gjetur pergjegjësin e kësa tragjedie.”

Mes të vdekurve është edhe një vajzë 6-vjeçare.

Zyrtarët populistë kanë akuzuar partitë opozitare për përdorimin e tragjedisë për përfitime politike duke u zotuar për përgjegjësi. Vuçiq të hënën premtoi se përgjegjësit do të ndëshkohen.

“Jam i sigurt se autoritetet shtetërore do të gjejnë përgjegjësinë e tragjedisë që ndodhi në vendin tonë”, tha Vuçiq.

Prokurorët serbë thanë se ata tashmë kanë marrë në pyetje më shumë se 40 persona, përfshirë zotin Vesiç, që nga hapja e hetimit të shtunën. Por kritikët thonë se nuk do të ketë drejtësi, sepse populistët kanë kontroll të fortë të sistemit gjyqësor dhe policisë.

Stacioni hekurudhor i Novi Sadit u ndërtua fillimisht në vitin 1964. Stacioni i rinovuar u përurua nga Presidenti Vuçiç dhe aleati i tij populist, kryeministri hungarez Viktor Orbán, mbi dy vjet më parë si një ndalesë kryesore për një linjë treni të shpejtë të planifikuar midis Beogradit dhe Budapestit./ VOA