Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të hënën kjo që po përjetoni mund të mos jetë një muaj i vështirë për ju, por ka pasur një rënie që nga fundi i qershorit. Për sa i përket punës, është më mirë të mos insistoni në zgjidhje. Klauzolat e një kontrate do të duhet të rishikohen, projektet apo programet do të duhet të forcohen në funksion të vjeshtës.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të hënën ata që i dhanë fund një marrëdhënie pune vitin e kaluar, tani më në fund do të shërohen. Kushdo që është larguar nga një grup pune ose ka ndryshuar referenca, tashmë e di se si të veprojë për të ardhmen. Kontraste të mundshme midis 18 dhe 25 të muajit. Projektet e mëdha nuk do të bllokohen.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të hënën kundërshtimi i Saturnit nuk shprehet në një bllok idesh apo në anulimin e projekteve, por sipas të gjitha gjasave në nevojën për të ndryshuar grupet e punës dhe jo-punës. Ky është muaji i ndryshimeve. Ata që kanë qëndruar të palëvizshëm për një kohë të gjatë, gjejnë mundësinë të kthehen në lojë.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të hënën ju jeni duke përjetuar një verë të veçantë, të rëndësishme për zgjedhjet tuaja të karrierës. Periudha lejon liri të madhe veprimi. Të kërkoni për një shtëpi, të planifikoni një lëvizje, të filloni një rinovim do të jenë ide të përsëritura. Korriku mbron studentët që do të kenë një avantazh.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të hënën ata që duan të fillojnë një punë ose kanë tashmë diçka të rëndësishme në mendje nuk duhet të bllokojnë nismat e tyre. Është e dobishme të gjeni lidhjet e duhura, do të ketë mundësi të keni një kënaqësi të madhe me një armik.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të hënën rekomandohet një qëndrim i kujdesshëm, i matur, logjik, për më tepër që ju përshtatet shumë. Është e vërtetë, vitet e fundit kanë qenë të lodhshme me Saturnin kundër, por në tërësi kanë qenë të dobishme për të eliminuar të tepërt.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Jupiteri vazhdon të ushqejë shpresa të mira për të ardhmen tuaj, ai do të ndihmohet edhe më mirë nga pozicioni i Marsit duke filluar nga e shtuna 20. Yjet nuk e sjellin dashurinë në shtëpi, do të ishte e këshillueshme të planifikoni pushime, takime.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të hënën rikonfirmime në horizont për shumë prej jush. Korriku është i favorshëm për zgjidhjen e çështjeve dhe rikonfirmimin e një marrëveshjeje. Profesioni dhe studimi kanë kërkuar më shumë angazhim prej një viti por do të ketë kënaqësi.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të hënën në aspektin nervor, në punë nuk shkojnë gjërat si planifikon por duhet shumë durim. Ky lloj pozicionesh planetare i jep vetes interpretime të ndryshme, ka nga ata që do të kërkojnë garanci më të mëdha për rinovimin e një marrëveshjeje, do të dëshirojnë ndryshimin e pamjes ose do të ndihen të izoluar dhe do të paraqesin ankesat e tyre.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të hënën diçka nuk shkon që nga fundi i qershorit, madje mund të jeni të zemëruar sepse disa njerëz kanë bërë zgjedhje pa ju. Për sa i përket punës, është mirë të bëni durim, nëse ka pasur një diskutim me partnerët dhe bashkëpunëtorët. Ju do të keni të vështirë për të dalë prej saj.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të hënën dita që po vjen në këto kohë, ishit në mëshirën e ngjarjeve, projektet ishin të përcaktuara keq dhe të përshkruara keq. Tani i keni idetë e qarta. Dëshira për të ndryshuar gjithçka kthehet…

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të hënën shumë prej jush rekomandohet një pauzë e shkurtër për reflektim. Është koha për të shmangur situatat e konfliktit, largimi duke përplasur derën është gjëja e fundit që duhet bërë.