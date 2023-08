Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Pasioni do të jetë motori i marrëdhënies suaj. Nëse jeni beqarë, një takim i papritur mund t’ju çojë në një zgjedhje të rëndësishme. Në punë do jeni plot energji dhe kreativitet. Është koha e duhur për të nisur ide dhe projekte të reja.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të martën përpiquni të shmangni diskutimet e kota. Qëndrimi juaj pozitiv do t’ju bëjë të parezistueshëm. Për sa i përket punës, mund të ketë komplikime, por mos u dorëzoni dhe vazhdoni të punoni shumë.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Marrëdhëniet ndërpersonale do të jenë në fokusin tuaj këtë javë. Ju do të dëshironi të krahasoni veten me të tjerët dhe të dëgjoni historitë e tyre. Mund të ketë disa pengesa në punë, por mos u shqetësoni, do të arrini t’i kapërceni.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Gjatë orëve të ardhshme do të jeni më romantikë dhe më të ndjeshëm se zakonisht. Gjetja e kohës për tjetrin do të jetë çelësi për një marrëdhënie harmonike. Për sa i përket punës, do të jetë e nevojshme të bëni disa zgjedhje të rëndësishme.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të martën një lajm i mirë përpara për dashurinë, shëndetin dhe punën. Një ndjenjë madje mund të lindë papritur. Ndiqni instinktet tuaja dhe nuk do të pendoheni.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të martën përpiquni të jeni më pak perfeksionistë në mënyrë që të lehtësohen edhe diskutimet me familjen dhe miqtë. Gjithashtu sepse grindjet e vazhdueshme sigurisht që nuk ju ndihmojnë shëndetin.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të martën do të ndiheni të lënë jashtë? Reagoni, përpiquni të gjeni përsëri vendin tuaj. Për sa i përket punës, nuk ka qenë një vit i lehtë deri tani, por tani është koha të mendoni vetëm për pushimet!

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të martën jeni pak të nënshtruar dhe nuk keni dëshirë të bëni asgjë. Mundohuni të relaksoheni. Në dashuri dhe punë tensionet do të zbuten nga mesi i gushtit.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të martën përpiquni të jeni më të afrueshëm dhe të hapur me partnerin tuaj. Për sa i përket punës, mund të ketë disa sfida, por do të keni forcën për t’i kapërcyer.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të martën marrëdhëniet familjare do të jenë në qendër të vëmendjes tuaj. Mundohuni t’i kushtoni kohë të dashurve tuaj. Për sa i përket punës, do të keni mundësi të merrni mundësi të reja dhe të rriteni profesionalisht.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të martën do të jeni më të ndjeshëm dhe romantikë se zakonisht. Beqarë, mund të takoni dikë të veçantë. Sa i përket punës, përpiquni të menaxhoni energjitë tuaja dhe të përqendroheni në qëllime realiste.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të martën marrëdhëniet ndërpersonale do të jenë në qendër të vëmendjes tuaj këtë javë. Tregoni dashurinë tuaj për të dashurit. Për sa i përket punës, do jeni shumë intuitiv dhe do arrini të gjeni zgjidhje kreative.