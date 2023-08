Kripa natyrale e detit njihet për vlerat e saj të pafundme në shëndet e sidomos në lëkurë.

Kjo kripë është e mbushur me minerale si magnezi, kaliumi dhe kalciumi të cilat ndihmojnë në largimin e papastërtive dhe largojnë inflamacionin.

Pastron lëkurën

Nëse keni kohë që nuk bëni një pastrim fytyrë, e ndjeni atë të ashpër, të mbushur me papastërti e të thatë atëherë keni nevojë për skrab. Skrab-i apo scrub nga anglishtja është procesi i fërkimit të lëkurës me kripë sheqer apo ndonjë copë të ashpër për të nxjerrë jashtë papastërtitë. Ky proces zakonisht bëhet gjatë apo pak pas dushi kur lëkura është e butë dhe poret janë të hapura. Atletja bjelloruse fiton të drejtën ta përfaqësojë Poloninë, pasi dezertoi vendin e saj Kështu kripën e detit mund ta përdorni për të krijuar një skarb të shëndetshëm në shtëpi, bashkojeni me pak mjaltë. Përzieni në një enë 2 lugë gjelle kripë deti apo kripë të trashë dhe 3 lugë e gjysmë mjaltë. Merrni pak nga kjo masë në duar dhe fërkoni lëkurën e trupit duke ushtruar forcë derisa të fillojë të skuqet paksa. Ndërsa për fytyrën bëni një masazh më të lehtë në mënyrë që të mos e acaroni lëkurën.

Kundër zbokthit

Keni probleme me zbokthin? Kripa e detit mund t’ju vijë në ndihmë menjëherë. Mjafton të ndani flokët në gjysmë të hidhni pak kripë tek skalpi juaj dhe të masazhoni kokën lehtë. Kjo do të largojë gradualisht zbokthin ndërsa në fund mos harroni të lani flokët.

Zbardh dhëmbët

Kripa mund të largojë gurëzat, papastërtitë dhe të gjitha problemet që mund të keni me ngjyrimin e dhëmbëve. Përzieni gjysmë luge çaji me kripë deti dhe një lugë çaji me sodë buke e më pas aplikojeni në tek pasta e dhëmbëve dhe lani dhëmbët si zakonisht. Këtë metodë pastrami nuk rekomandohet ta bëni çdo ditë pasi mund të acaroni mishrat e dhëmbëve dhe të gjithë gojën, ndaj limitojeni në 1 herë në javë.