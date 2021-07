Në Francë, pushimet e verës janë të shenjta, aq sa qeveria është e gatshme të ndryshojë politikat e vaksinimit anti COVID-19 për të lënë punëtorët francezë të shijojnë plazhin pa u shqetësuar për dozën e tyre të dytë.

Por, zemërimi i publikut për mundësinë që planet e reja të vaksinimit mund të rrezikojnë jetën e njerëzve gjatë verës ishte e mjaftueshme për t’i bashkuar një nga ndarjet më të mëdha të Francës “juilletistes” – ata që bëjnë pushime në korrik – dhe “aoutiens” – ata që preferojnë muajin gusht.

Për të qetësuar këta pushues fanatik, autoritetet kanë rënë dakord të heqin dorë nga udhëzimet që këmbëngulin se vaksinat e dyta zakonisht duhet të merren në të njëjtin vend ku e ke marr të parën. Tani njerëzit mund të zgjedhin vendet, përfshirë destinacionet e njohura të pushimeve, raporton cnn.

Preferenca mujore e kërkuesve të diellit francez mund të duket një kuriozitet i thjeshtë për pjesën tjetër të botës, por për ata që jetojnë atje, është një çështje serioze – dhe një veti që çdo vit bllokon tërë kombin.

Për cilindo që mendon të vizitojë shtetin francez në muajt e verës, vlen gjithashtu të merret parasysh, veçanërisht nëse nuk dëshiron të gjejë të mbyllur restorantin e tyre të preferuar në Paris për javë të tëra, ose nëse dëshiron të shmangë një prej tollovive më të mëdha të trafikut në botë.

Të kuptosh pse disa njerëz në Francë preferojnë pushimet në gusht dhe të tjerët preferojnë korrikun, do të thotë të bësh përparim për të kuptuar se çfarë është të jesh francez.

“Të gjithë në Francë mezi presin pushimet verore”, thotë Julien Louap, një aootien 30-vjeçar. “Është si Krishtlindja, por në verë”, shtoi ai.

Për Louap, një parisien krenar, arsyeja pse gushti është më i mirë se korriku për pushime është e thjeshtë: Parisi është shumë emocionues për t’u larguar në muajin korrik. Çdo vit qyteti organizon një shfaqje madhështore të fishekzjarrëve për 14 korrik, ditën kombëtare franceze, shoqëruar me ngjarje publike dhe ahengje private.

Kur arrin muajin gusht, qyteti pushtohet nga një ndjesi tjetër: qetësia. Shumica e zonave të banuara të qytetit do të zbrazen ndërsa banorët largohen me pushime, gjë që i jep Arthur Cuhel, një aoutien 26-vjeçar, një tjetër arsye për të mos shkuar me pushime në muajin korrik.

Cuhel nuk dëshiron të kthehet nga pushimet në fund të muajit korrik në një qytet të zbrazët dhe të ngecur me punë, ndërsa shumica e kolegëve të tij janë larg duke shijuar kohën e tyre të lirë të gushtit në plazh.

Përveç kësaj, gushti për të do të thotë gjithashtu mot më i mirë, diell i garantuar.

“Në korrik ka më pak njerëz”, tha Cuhel. “Por koha është edhe më e keqe dhe unë kam nevojë për diellin”, shtoi ai.

Por për shumë ithtar të muajit korrik, një plazh më pak i mbushur me njerëz është më i vlefshëm se një plazh me diell dhe më i nxehtë. Plus, të festosh 14 korrikun në një plazh të zbrazët dhe relaksues është po aq argëtues sa të bësh aheng në Paris.

“Ju keni fishekzjarrë në plazhe”, tha Juliette Gache, 21 vjeçar. “Ndërsa për 15 gusht është zakonisht e mbushur me pakicë”, shtoi ai.

Kostoja e shkuarjes në pushime në muajin korrik është gjithashtu më e ulët pasi kërkesat për dhomat e hotelit janë zakonisht më të ulëta se në muajin gusht. Pushuesit në Francë rezervuan 23.4 milionë netë në muajin korrik krahasuar me 24.8 milionë netë në muajin

gusht në verën e vitit 2019, sezoni i fundit i pushimeve verore para-pandemike, sipas një studimi të botuar nga Instituti Kombëtar i Statistikave dhe Studimeve Ekonomike të Francës.

Pavarësisht se janë ndarë në shumë fronte, ithtarët e muajit korrik dhe gusht mund të bien dakord për një gjë që nuk është i mirë as muaji i tyre: trafiku.

“Bllokimet e trafikut janë një lloj tradite”, tha Gache. “Edhe nëse largoheni nga shtëpia juaj në katër të mëngjesit, gjë që familja ime zakonisht e bën sepse ne jemi të përgatitur psiqikisht, ju gjithmonë do të përfundoni në bllokime të trafikut”, pohoi ai.

“Bllokimi famëkeq”

Të ngecësh në një automjet të vogël, ndonjëherë jo të kondicionuar me tre ose katër anëtarë të tjerë të familjes në autostradën A7 është një kujtim i fëmijërisë i ndarë nga shumë francezë. Kjo autostradë, që lidh qytetet franceze të Lionit dhe Marsejës përmes luginës së lumit Rhone, është mbiquajtur “autostrada me diell” pasi çon në rivierën franceze me diell.

“Lugina e lumit Rhone është shumë e nxehtë gjatë verës”, tha Lilian Delhomme, ithtarë i pushimeve në muajin korrik. “Ju thjesht do të vdisni dhe pastaj do të ringjalleni sapo të jeni në plazh”, shtoi ajo.

Bllokimi vjetor më famëkeq i trafikut në Francë zhvillohet çdo vit të shtunën e javës kur korriku takohet me gushtin. Është dita kur ithtarët e korrikut përplasen me të gushtit që largohen, e cila rezulton në bllokime në të gjithë vendin, i quajtur “bllokimi i kryqëzimeve”.

“Këtë vit, ashtu si në vitet e mëparshme, ne po presim më shumë se 700 kilometra mbingarkesë”, tha Fabrice Vella, shefi i parashikuesit në Bison Fute – “Smarty Buffalo” – shërbimi i informacionit të trafikut të ministrisë franceze të transportit.

Në fakt, shërbimi i trafikut u krijua si rezultat i një bllokimi të keq kryqëzimi, ai i vitit 1975, i quajtur “bllokimi i shekullit”. Më 2 gusht 1975, Rruga Kombëtare 10 me gjatësi 800 kilometra, e cila lidhte Parisin me Spanjën në atë kohë, pa një bllokim maksimal prej 450 kilometrash, që do të thotë se gjysma e rrugës ishte bllokuar nga trafiku.

Bison Fute aktualisht përdor një sistem renditje me katër ngjyra për të treguar nivelin e mbingarkesës me jeshile në fund të mirë dhe të zezë në fund të keq. Franca sheh vetëm një ose dy “ditë të zeza” çdo vit kur i gjithë vendi është i mbuluar me të zeza dhe zakonisht dita e kryqëzimit do të jetë njëra prej tyre.

Qyteti në një ngecje

Një arsye kryesore pas pasionit francez për pushimet verore është se ligjet franceze të punës garantojnë pesë javë pushime të paguara për pjesën më të madhe të fuqisë punëtore të saj. Në fakt, Franca ishte vendi i parë evropian që zbatoi një pushim të përgjithësuar dy javor me pagesë në vitin 1936, nën qeverinë socialiste të udhëhequr nga Leon Blum, sipas Alain Chatriot, profesor në universitetin Science Po.

Në verën e vitit 1936, për herë të parë që përgjithmonë, qindra mijëra punëtorë francezë të fabrikave dolën në plazh dhe shijuan pushimet e tyre, një privilegj i rezervuar më parë për borgjezinë dhe aristokracinë.

“Mbetet një nga dispozitat më simbolike për ligjin e punës”, tha Chatriot.

Dashuria e francezëve për pushime do të thotë gjithashtu që turistët amerikanë që planifikojnë të vizitojnë Parisin këtë verë, veçanërisht në muajin gusht, do të gjejnë shumicën e restoranteve dhe kafeneve të mbyllura.

Një vendas në Paris, Cyril Choisne, 40 vjeç, ka punuar në botën gastronomike të kryeqytetit francez që nga viti 2006.

Eclipses, restoranti i tij i rekomanduar nga Udhëzuesi Michelin pranë Musé d’d’Orsay, si shumica e restoranteve të tjerë në Paris, mbyll dyert e tij gjatë gjysmës së parë të muajit gushtit sepse shumica e klientëve të tyre zhdukën.

“Vitin e kaluar, unë provova hapjen nga 1 gusht deri më 15 gusht”, tha ai. “Kërkesa ra me më shumë se 90 për qind”, shtoi ai.

Por për Choisne, qetësia është pikërisht arsyeja pse ai inkurajon të gjithë të vizitojnë qytetin e tij në këtë kohë të vitit.

Thjesht mbani mend një gjë, tha ai, “Gjithmonë sillni një shishe ujë dhe mbani në mend se do të jetë e vështirë të gjesh një tualet, sepse pjesa më e madhe e qytetit do të jetë në një vendbanim”.