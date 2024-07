Ne Bashkine Shkoder, vijon aktive vatra e zjarrit ne Malin Kolaj dhe fshati Rrjoll ( ekonomia pyjore Dajç, Velipoje ) dhe sipas vleresimeve paraprake nga ADZM siperfaqja e pershkuar nga zjarri eshte rreth 30 ha.

Ne keto vatra zjarri moren pjese strukturat e meposhtme:

-12 punonjes te ADZM.

-6 efektiv zjarrfikes me 2 automjete zjarrfikese.

-23 ushtare.

-Nga komuniteti 8 persona.

Momentalisht vatrat e zjarrit po monitorohen nga specialiste te ADZM.

Per diten e neserme kerkohet mbeshtetje me 30 efektiv te F.A.

* Ne Bashkine Vau Dejes vatra e zjarrit ne Malin e Jushit eshte vene nen kontroll, gjate dites se sotme kane punuar strukturat e meposhtme:

-Vau Dejes 3 mjete dhe 10 efektiv

-Puka 1 mjet dhe 4 efektiv zjarrfikes.

-Malesia e Madhe 1 mjet dhe 3 efektiv zjarrfikes

Total 5 mjete dhe 17 efektiv zjarrfikes.

* Ne Bashkine Malesi e Madhe kemi nje vater zjarrit aktive ne Çodgore, Koplik i Siperm. Kjo vater zjarri shtrihet ne terren fushor dhe maolor, ne terrenin fushor eshte fikur. Pjesa e vatres aktive ne terrenin malor po monitorohet nga efektiv te MZSH dhe specialiste te sherbimit pyjor.