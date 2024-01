Kryeministri Edi Rama ka qenë i ftuar këtë të martë si ftuar nderi në takimin tradicional të fillimvitit të Unionit Social-Kristian në Bavari të Gjermanisë. Në një konferencë për shtyp me homologun e tij bavarez, Markus Söder Rama tha se një prej temave për të cilat kanë biseduar ka qenë për emigracionin e paligjshëm. Ndalur tek fenomeni i emigracionit të paligjshëm, Rama tha se BE-ja duhet të veprojë si një trupë e vetme, në përgjigje të kësaj sfide të kontinentit

“Ndihem më i përulur dhe më i nderuar se kurrë që jam ftuar si mik nderi nga kolegu im mjaft i çmuar e miku im i dashur Markus Söder dhe nga grupi i Unionit Social-Kristian (CSU) për të pasur këtë moment të jashtëzakonshëm, jo vetëm shkëmbimesh, por edhe të një ndjesie europiane. Për ata që nuk e dinë, 40 vjet më parë Franc Josef Strauss vizitoi Shqipërinë tërësisht të izoluar. Aso kohe ishim Korea e Veriut e Europës. Vizita e tij ishte një dritë e beftë shprese. E më pas marrëdhëniet gjermano-shqiptare u rivendosën pak vite më pas. Qysh prej asaj kohe, nëse do të pyesnit shqiptarët, ka një lidhje të veçantë me Landin e Bavarisë dhe natyrisht që Bayern i Munihut ka luajtur rolin e vet, nuk e mohoj dot, por nuk ka të bëjë vetëm më futbollin, por ka të bëjë me diçka që është më e thellë.

Kemi mijëra shqiptarë që jetojnë këtu dhe ata nuk mund të jenë më mirënjohës dhe më të përmbushur sesa kaq, duke qenë pjesë e ekonomisë dhe e përpjekjeve të komunitetit bavarez. Thënë gjithë kjo, gjithashtu pata nderin që të kisha mundësinë të ndaja disa mendime edhe në praninë e një kolegu tjetër mjaft të shquar dhe miku të dashur, më duhet të them sot Arnold Beber, i cili përfaqëson Europën në sytë tanë prej kaq shumë vitesh. Prej kaq shume viteve kemi folur për temat që kemi diskutuar dhe i kemi hedhur ne tryezë edhe me kryeministrin tuaj gjatë vizitës së tij historike në Tiranë. Sigurisht kemi folur edhe për mënyrën sesi Shqipëria e sheh dhe si Shqipëria mendon të kontribuojë, kundër migracionit të paligjshëm përmes marrëveshjes që kemi arritur me Italinë. Më duhet të them se Shqipëria nuk është zgjidhja pasi jemi shumë të vegjël dhe nuk kemi mjetet për të qenë zgjidhja, pikë së pari, dhe së dyti, sepse zgjidhja nuk është madje as në duart e një vendi të madh si Gjermania, por Shqipëria mund të bëjë pjesën e saj për të kontribuar në këtë zgjidhje, ashtu siç çdo vend europian duhet të bëjë pjesën e vet për të kontribuar në këtë zgjidhje pasi kjo sfidë kërkon një përgjigje mbarë europiane.

Çdo përpjekje e veçuar është e dënuar të sjellë pasoja që mund të bëhen të pariparueshme për të ardhmen ndaj e gjithë familja europiane duhet të qëndrojë së bashku e të bjerë dakord për një përgjigje të vetme e jo për përgjigje të shumta e të larmishme që ndonjëherë nuk lidhen me brezat e ardhshëm, por me politikën e ditës. Po të mund të spekuloja këtu do të thoja se dallimi mes djemve dhe burrave në detyrë është se djemtë duan të tregojnë diçka, burrat duan të bëjnë diçka dhe kjo është po kështu ajo çfarë vendet duhet të bëjnë kur varen nga qeveritë që kanë. Ne jemi këtu, duam të jemi pjesë e zgjidhjes, duam të jepi pjesë e përpjekjes. Ne nuk jemi BE, por jemi E pa B kështu që, askush nuk mund të vendosë për ne, nëse jemi a jo europiane sepse kjo tashmë është vendosur tashmë nga Zoti i plotfuqishëm e nga gjeografia që na ka vendosur në mes të Europës dhe Bashkimi Europian është realiteti i vetëm në historinë e hartave me kufij të jashtëm dhe një kufi të brendshëm. Nuk ka ekzistuar asnjë realitet tjetër i ngjashëm në histori. Pra, hyn në BE dhe për të ardhur në Shqipëri duhet të dalësh nga BE-ja. Është thjesht një fluturim 1orë e gjysmë prej këtej dhe ne jemi në mes”, tha Rama.