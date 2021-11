Kryeministri Edi Rama gjate prezantimit te buxhetit per bujqesine per vitin 2022, deklaroi se po punohet per krijimin e nje sistemi mikro-sigurimi per sigurimin e prodhimit bujqesor.

Nder te tjere rama theksoi gjithashtu se gjate qeverisjes socialiste eshte dyfishuar toka bujqesore qe punohet si dhe eshte rritur sasia e eksporteve.