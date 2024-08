Kryeministri Edi Rama ndodhet në Pragë, në Forumin e sigurisë GLOBSEC 2024, në Panelin e diskutimit me Kryeministren e Danimarkës Mette Frederiksen dhe Presidentin e Finlandës, Alexander Stubb, moderuar nga gazetari i njohur i Ali Aslan.

Ai është pyetur se përse është e rëndësishme për Shqipërisë që të jetë një mbështetëse e palëkundshme për Ukrainën. Rama para se ti përgjigjej, pyetjes u shpreh se ishte shumë ndërruar që është ulur pranë dy nordikëve pasi duhej dielli në një vend të ftohtë siç është Praga. Madje shprehet se tani është ngritur në një nivel tjetër shoqërie në Europë.

Rama: Ne u rritëm në një vend ku Uashingtoni e Praga ishin njësoj, nuk mund të vinim. Na thoshin që imperializmi amerikan ishte i njëjti djall dhe duhet të mbeteshim me Stalinin. Nuk ka asnjë interes, nuk ka asnjë nevojë ta shohësh Rusinë si aleat tonin për aq kohë sa ëndrra për një variant të caktuar të imperializmit nuk do të zhduket. Jemi i vetmi vend në Europë që prej 1990 nuk ka pasur asnjë vizitë, as nga autoritetet e larta në Moskë, apo autoritetet e larta të Moskës tek ne. Solidarizimi është me Ukrainën, në Europë, në shekullin 21 në çdo mosmarrëveshje e të kuptuarit të fqinjësisë nuk zgjidhet duke çuar një ushtri.