Kryeministri Edi Rama niset sot pasdite drejt Italisë, burimet bëjnë me dije se kreu i qeverisë pritet të zhvillojë nesër një takim me homologen e tij Italiane, Giorgia Meloni ndërsa sot Rama do të takohet me Presidentin e Senatit.

Rama nuk do të marrë pjesë në homazhe që do të kryhen në nder të ish-presidentit Napolitano.