Është rikthyer kampionati i basketbollit 3X3 Shkodra. Ndeshjet filluan pasditën e 9-gushtit në qendër të Shirokës dhe sipas organizatorëve të cilët janë Bashkia Shkodër, në bashkëpunim me 3X3 Albania dhe mbështetur nga Federata Shqiptare e Basketbollit, ky vit do të jetë më i madh se më parë. Me 26-ekipe të rregjistruara, ky është eventi më i madh 3X3 me ekipe ndërkombëtare që është mbajtur ndonjëherë në Shqipëri.

15-ndeshjet e para u ndoqën nga shumë tifozë, ndërsa aktiviteti do të zgjasë deri me datën 11-gusht. Deri në përfundim, do të ketë edhe shumë ndeshje të tjera, teksa gjatë këtyre ditëve, atmosfera dhe pamjet që Shiroka ka marrë, është diçka krejt ndryshe, falë këtij eventi interesant.