Shërbimet e Sektorit të Policisë Rrugore në DVP Shkodër kanë qenë të pranishme 24/7, në të gjitha akset rrugore të qarkut.

Janë ushtruar kontrolle intensive në të gjithë qarkun duke përdorur paisjet teknologjike si radarë, dragera, për të evidentuar dhe ndëshkuar shkelësit e Kodit Rrugor, që paraqesin rrezik për përfshirje në ngjarje rrugore.

📌 Në kuadër të Plan-Operacionit “ROADPOL”, për konstatimin, verifikimin dhe ndëshkimin e drejtuesve të mjeteve që përdorin celular gjatë drejtimit të mjetit, janë vendosur 35 masa administrative.

Gjithashtu gjatë kësaj jave:

📌 Arrestuar në flagrancë 1 shtetas “Per drejtim mjeti në mënyrë të parregullt” (Në gjendje të dehur) si dhe janë proçeduar në gjendje të lirë 2 shtetas të tjerë për veprat penale “Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor” dhe “Drejtim i automjeteve në mënyrë të parregullt” (Pa leje drejtimi).

Me qëllim parandalimin e aksidenteve, rritjen e parametrave të sigurisë në rrugë, Policia Rrugore ka vijuar monitorimin e akseve rrugore në të gjithë qarkun, me qëllim konstatimin dhe ndëshkimin e shkeljeve të Kodit Rrugor.

📌 Per periudhen 17-23.03.2024, janë marrë në total 1081 konkretisht:

• Mos përdorim rrip sigurimi 49

• ⁠Qarkullim me shpejtësi 382

• Përdorim pije alkolike 10

• ⁠Përdorim telefoni 47

• Parakalime të gabuara 121

• Pozicion mjeti ne karexhatë 58

• ⁠Pushim i gabuar mjeti 127

• ⁠Mos respektim sinjalistike 75

• ⁠Mos përdorim kaske mbrojtëse 40

• ⁠Mosrespektim këmbësore 114

• Mos përdorim jeleku fosforeshent 2

• Qarkullim me të meta teknike 5

• Pa siguacion mjeti 6

• Ngarkesa gabarite 1

• Xhama të errësuar 18

• Manover e gabuar mjeti 4

• ⁠Mosrespektim distance 3

• ⁠Pa kontroll teknik 3

• Humbje kontrolli mbi mjetin 1

• ⁠Mospërdorim dritash 2

• ⁠Mos respektim orar Ndalim qarkullimi 4

• ⁠Qarkullim me targa të një mjeti tjeter 1

• ⁠Mos paraqitje dokumente në afat 1

• ⁠Mos dhënie përparësie 1

• ⁠Ndryshim karakteristika konstruktive 2

• Nuk ndalon 1

• Mos rregullim shpejtësie 1

📌 Ndalim administrativ mjeti 6

📌 Masa debitore të arkëtuara 116

📌 Aksidente me dëme materiale 6 me 14 mjete të dëmtuara.

📌 Shoqërim Personalitete tē Larta Shtetërore të huaja 4

✅ Policia e Rrugore e DVP Shkodër apelon të gjithë përdoruesit e rrugës, që të zbatojnë me rigorozitet rregullat e qarkullimit rrugorë, si dhe të kallëzojnë në numrin pa pagesë 112 dhe 129 çdo rast të shkeljes së tyre.

