Per shume lagje ne Shkoder infrastruktura mbetet nje nga problemet kryesore. Star plus beri sot nje vezhgim per te pare se sa e veshtire eshte situata ne disa nga keto rruge te qytetit te Shkodres.

Pavarësisht ankesave të bërë nga qytetarët deri më tani askush nuk ka bërë diçka për rikonstruksionin e rrugëve ndaj banorët në ato lagje ku ka probleme i kanë humbur shpresat se një ditë dikush do të kujtohet për ata.