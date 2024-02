Është zhvilluar në Qendrën Kulturore të fëmijëve “Kujtim Alija” në Shkodër kampionati i shahut mes shkollave 9 vjeçare. Bernard Leka, mësues shahu dhe drejtues i këtij kampionati thotë se këtë vit ka patur një pjesëmarrje më të lartë nga nxënësit e shkollave në krahasim me vitet tjera.

Fituesit që do të shpallen gjatë ditëve në vijim do të konkurojnë përballë njëri- tjetrit me datën 14 shkurt kur do të jenë edhe ndeshjet finale.

Kjo garë e shahut mes nxënësve të shkollave 9-vjeçare synon që edhe të evidentojë fëmijët të cilët në të ardhmen mund të jenë shahistë të talentuar.