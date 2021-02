SHQIPËRIA DO TË DREJTOJË SEKRETARIATIN E GRUPIT TË NDJEKJES TË BOLONJËS, KUSHI: HERA E PARË QË MBAHET NGA NJË VEND I BALLKANIT PERËNDIMORË

Nëpërmjet një postimi në “Facebook”, ministrja e Arsimit, Evis Kushi tha se është hera e parë që ky sekretariat mbahet nga një vend të Ballkanit Perëndimorë.

“Është me të vërtetë vlerësim që Sekretariati i Grupit të Ndjekjes dhe Zbatimit të Procesit të Bolonjës (BFUG) i është besuar Shqipërisë. Është hera e parë që ky Sekretariat mbahet nga një vend i Ballkanit Perëndimor” , u shpreh ministrja Kushi.

Më tej ajo nënvizoi se gjatë takimit me grupin e punës në ministri u bë prezantimi i Kryetares së Sekretariatit të BFUG, znj. Eneida Bezhani

“Kërkova nga të gjithë angazhim maksimal për të dhënë kontribut sa më proaktiv në muajt dhe vitet në vijim, me qëllim forcimin e mëtejshëm të Zonës Evropiane të Arsimit të Lartë nën autoritetin e BFUG. Ndërkohë, puna e këtij Sekretariati do të kulmojë me organizimin e Konferencës së Ministrave të Arsimit dhe Forumit të Politikave Globale në Shqipëri në vitin 2024. Punë të mbarë të gjithëve!”, tha Kushi.

Postimi i plotë i saj:

Është me të vërtetë #vlerësim që Sekretariati i Grupit të Ndjekjes dhe Zbatimit të Procesit të Bolonjës (#BFUG) i është besuar Shqipërisë . Është hera e parë që ky Sekretariat mbahet nga një vend i Ballkanit Perëndimor.

Gjatë takimit me grupin e punës në ministri u bë edhe prezantimi i Kryetares së Sekretariatit të BFUG Znj. Enida Bezhani. Kërkova nga të gjithë #angazhim maksimal për të dhënë kontribut sa më proaktiv në muajt dhe vitet në vijim, me qëllim forcimin e mëtejshëm të Zonës Evropiane të Arsimit të Lartë nën autoritetin e #BFUG.

Ndërkohë, puna e këtij Sekretariati do të kulmojë me organizimin e Konferencës së Ministrave të Arsimit dhe Forumit të Politikave Globale në Shqipëri në vitin 2024.

Punë të mbarë të gjithëve!