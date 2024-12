Liderët e Ballkanit Perëndimor dhe ata europianë do të mblidhen sot në samitin e radhës të përbashkët BE-Ballkani Perëndimor. Punimet e samitit do të zhvillohen në Bruksel rreth orës 16:30, aty ku një ditë më parë u zyrtarizua edhe hapja e negociatave të Shqipërisë për klasterin 6 ‘Marrëdhëniet me Jashtë’. Nga Shqipëria, i pranishëm në samit do të jetë kryeministri Rama.

Zhvillimi i rregullt i samiteve të përbashkëta BE-Ballkani Perëndimor është një prej dëshmive se BE-ja e ka prioritet këtë rajon, raportet me vendet e tij, por edhe procesin e integrimit të plotë të tyre në BE. Forcimi i partneritetit mes Bashkimit Europian dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor, përfshirë edhe përmes integrimit gradual të këtyre vendeve në disa politika të BE-së, do të jetë fokus i samitit, ku do të miratohet edhe një deklaratë e përbashkët.

“Zgjerimi është një investim gjeostrategjik në paqe, stabilitet dhe prosperitet. Ka tash një dinamizëm të ri në procesin e zgjerimit. Përshpejtimi i procesit të zgjerimit, bazuar në kushtet e drejta dhe strikte dhe parimet e meritave individuale, është në interes të përbashkët”, thuhet në deklaratën që pritet të miratohet.

Në këtë samit do të jetë temë edhe bashkëpunimi lidhur me menaxhimin e migracionit si dhe luftimin e korrupsionit e krimit të organizuar. Në kohën e agresionit të Rusisë në Ukrainë dhe me ndryshimin e rrethanave globale, pritet të ritheksohet se partneriteti mes BE-së dhe vendeve të rajonit është më i rëndësishëm se kurrë.

Pikërisht për të ndihmuar në përshpejtimin e procesit të zgjerimit nga ky samit do të dërgohet thirrja që vendet e rajonit sa më shpejt t’i zgjidhin mospajtimet me fqinjët, si me vendet anëtare të Bashkimit Evropian, ashtu edhe mes vete në rajon.

“Mospajtimet rajonale dhe bilaterale që i kanë rrënjët në të kaluarën për kohë tepër të gjatë kanë penguar fokusimin në të ardhmen. Implementimi i marrëveshjeve bilaterale me mirëbesim dhe me rezultate të prekshme, përfshirë edhe Marrëveshjen e Prespës me Greqinë dhe Traktatin e Miqësisë, Marrëveshjen për Fqinjësi të Mirë dhe bashkëpunim me Bullgarinë, mbeten kyç”, thuhet në deklaratë.

Samiti do të kryesohet nga Presidenti António Costa, për herë të parë në cilësinë e tij të re si President i Këshillit Europian. E pranishme do të jetë edhe presidetja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen.

Pritet të përshëndetet fakti se samiti i radhës i Bashkësisë Politike Europiane vitin që vjen do të mbahet në Tiranë më 16 maj. Kësaj radhe në samit pritet të flitet edhe për proceset konkrete, të cilat tashmë janë duke e ndihmuar rajonin që të afrohet në procesin e integrimit në BE përmes integrimit gradual në shumë fusha.

Një prej tyre është Plani i rritjes ekonomike për Ballkanin Perëndimor në vlerë prej gjashtë miliardë eurosh. BE-ja do të shprehë gatishmërinë që të shqyrtojë integrimin e mëtejmë ekonomik dhe tregtar të vendeve të rajonit. Ky samit do të jetë rast për të diskutuar bashkëpunimin konkret në shumë fusha, prej asaj politike, të mbrojtjes dhe sigurisë, deri tek energjia.

Axhenda e Samitit BE-Ballkani Perëndimor

16:30 – 17:10: Mbërritjet dhe deklaratat për mediat

17:15: Mirëseardhja zyrtare nga Presidenti Costa dhe Von der Leyen

17:30: Foto familjare

17:45: Sesioni i punimeve të samitit

19:30: Konferencë për shtyp me Presidentin Costa dhe Von der Leyen

20:00: Darka e punës

Temat kryesore të diskutimit do të jenë

-Integrimi i Ballkanit Perëndimor në BE dhe zbatimi i Planit të Rritjes

-Lufta e agresionit e Rusisë kundër Ukrainës

-Forcimi i partneritetit në siguri dhe mbrojtje,

-Thellimi i angazhimit për migracionin, krimin e organizuar dhe terrorizmin