Nga sot nis transmetimi I emisionit “Arome festash” në ekranin e Star Plus.Një emision dedikuar tërësisht festave të fundvitit, ku prej tre vitesh sjell për publikun disa prej figurave më të njohura të fushave të ndryshme të artit dhe kulturës në Shkodër.

Emisioni “Aromë Festash” ka arritur të korrë sukses falë punës së palodhur të stafit të saj shprehet autorja e emisionit.

“Aromë Festash” do te transmetohet çdo dite ne oren 20:45 deri me date 31 dhjetor ne ekranin e Star Plus.