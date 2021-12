Në kuadër të projektit “Artizanët za lart” që televizoni Star Plus po zhvillon me artizanët e qarkut Shkodër është zhvilluar një takim me një përfaqësi të artizanëve të Malësis së Madhe. Në këtë takim artizanët u informuan mbi përfitimet që mund të kenë nga ky projekt. Për artizanët kjo mundësi që televizoni Star Plus po ofron për ata është një mundësi e artë.

Gjatë takimit artizanët paraqitën disa nga problemet me të cilat hasen në përditshmëri. Ku një ndër ato është krijim i një tregu ku artizanët të shesin produktet e tyre.

Përmes projektit “Artizanët za lart” që Star Plus televizon me mbështetjen e “Media For All” po zbataton do të bëhet promovimi i punës së artizanëve të qarkut Shkodër duke i ofruar ndihmën maksimale që një media mund t’i japë.