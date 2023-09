Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Yjet po flasin për emocione dashurie të ndërprera dhe jo për marrëdhënie afatgjata. Më në fund gjithçka funksionon dhe ju mund të merrni kënaqësi të madhe, edhe nëse diçka nuk po shkon ashtu siç keni shpresuar. Në punë mund të jeni të detyruar të filloni nga e para.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të mërkurën, ka ardhur momenti i qetësisë në dashuri dhe në punë ka vetëm disa probleme të vogla të mbetura, por asgjë shumë serioze.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Nga kjo e premte vjen një fazë ndryshimi në dashuri, jini gati. Në punë jeni plot energji. Ju dëshironi të demonstroni se nga çfarë jeni krijuar dhe cilat janë veçoritë tuaja. Nuk duhet shumë për të arritur diçka vërtet të veçantë.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Ju duhet të jetoni dashurinë pa kufij dhe të punoni shumë në punë, por mos bini në shqetësimet e zakonshme. Përveshni mëngët dhe do të shihni që së shpejti gjithçka do të jetë mirë. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të mërkurën në dashuri vjen një moment vështirësie, ndoshta e shkaktuar nga largësia e partnerit. Kultivoni kontakte në punë. Do të shihni që së shpejti gjithçka do të jetë mirë.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të mërkurën ka ardhur koha të jetoni pa frena pasionet tuaja. Në punë kushtojini vëmendje disa problemeve të vogla për të zgjidhur. Jo çdo gjë shkon siç duhet, por me seriozitetin dhe diplomacinë tuaj do të arrini gjëra të mëdha në çdo fushë.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të mërkurën hëna nuk është kundër saj, kështu që dashuria shkëlqen përsëri. Jeni pak nervoz në punë, por frika nuk do t’ju çojë askund. Nuk ka kuptim të zemërohesh nëse diçka nuk shkon ashtu siç dëshiron. Do të shihni që herët a vonë gjithçka do të funksionojë.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të mërkurën dita nuk do të jetë e jashtëzakonshme por është më mirë të mos bini në vorbullën e mendimeve negative. Në punë qielli nuk ndihmon shumë.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të mërkurën kushtojini vëmendje ditëve në vijim sepse nuk do jenë ideale për emocione. Në punë do ishte mirë që projektet të përfundonin sa më shpejt. Nuk ka kuptim t’i mbani gjërat brenda, nëse diçka nuk shkon ashtu siç dëshironi, ndërmerrni veprime për t’u siguruar që ka ndryshime.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të mërkurën i jep një shtysë të këndshme dashurisë, kështu që më në fund do të mund të përjetoni emocione të reja. Momenti i rilindjes është gati të mbërrijë në punë. Një pikë kthese që e keni pritur prej kohësh. Më në fund, pas kaq shumë sakrificash, ka disa lajme pozitive.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të mërkurën tregohuni të kujdesshëm me dashurinë sepse mund të jetë ende mjaft problematike. Ka disa shqetësime në punë. Ndoshta një pagesë vonohet dhe ju shqetëson, por gjithçka shpejt shkon.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Do jeni shenja që jeni gjithmonë shumë të hapura ndaj dashurisë dhe më në fund do të keni mundësinë të përjetoni emocionet në maksimum. Në punë, kushtojini vëmendje lodhjes. Rrezikoni të bëni gabime apo pasaktësi për të cilat do të paguani shtrenjtë.